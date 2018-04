Ryby pro Bombaj

Dvě malé holčičky sedí na bobku a přebírají hromadu krevet. Některé házejí do dvou žlutých škopků, některé do proutěných košů. Ty si pak další dvě ženy nakládají na hlavu a odcházejí. Na stůl obyvatel indické Bombaje se ryby a další plody moře dostávají přes přístav Sasoon Dock, kam každý den přivážejí rybáři v barkách s pestrobarevnými praporky své úlovky. "Začíná to v pět, končí v jednu nebo ve dvě," odhaduje čas trvání rybího trhu na molu jeden z hlídkujících policistů. "Je to asi největší rybí trh v Bombaji," dodává s pýchou v hlase.