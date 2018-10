Největší rybí trh světa zavírá brány, turistická atrakce Tokia se přesouvá

O přemístění největšího rybího trhu na světě rozhodla tokijská vláda již před 17 roky s vysvětlením, že více než 80 let staré prodejní místo je zchátralé a nevyhovuje hygienickým normám. Přesun byl opakovaně odkládán. Nový trh, vybudovaný za 569 miliard jenů (112 miliard korun) na umělém ostrově v Tokijském zálivu, začne fungovat 11. října, uvádí agentura AP.

Jedním z hlavních důvodů odkladů byly obavy ze znečištění půdy v navržené nové lokalitě Tojosu. Ochránci životního prostředí varovali, že by v půdě v Tojosu mohly být rakovinotvorné látky.

Toto podezření potvrdily loni výsledky ekologických testů, podle nichž byla v podzemní vodě zjištěna zvýšená hladina toxických materiálů, včetně arzenu. Úřady nicméně uvedly, že od té doby učinily patřičné kroky, aby problémy se znečištěním půdy vyřešily.

Obchodníci s rybami poukazují i na to, že zatímco trh Cukidži se nacházel na příhodném místě poblíž luxusní nákupní čtvrti Ginza, nové tržiště je pro potenciální zákazníky podstatně hůře dostupné.

Podle kritiků také nový trh Tojosu, připomínající obří moderní továrnu, nebude představovat zdaleka takové lákadlo pro turisty jako malebné tržiště Cukidži s mnohaletou tradicí. Jen těžko si lze představit, že by na novém místě mohla být oživena atmosféra labyrintu stánků se suši, kuchyňskými noži a zmrzlinou, jež obklopují rozlehlý trh s rybami sloužící velkoobchodníkům, kteří se zde již před svítáním dohadují o cenách tuňáků a dalších darů moře.

Budoucnost lokality Cukidži je zatím nejasná. Některé z menších obchůdků sice na místě zůstanou, nenávratně však zmizí celý rybí trh. Ten přitom od roku 1935 zásobuje zbožím tokijské nóbl restaurace i supermarkety a denně jím projde více než 1 600 tun mořských produktů za 1,6 miliardy jenů (313 milionů korun).

Na místě trhu vznikne v brzké budoucnosti parkoviště, které bude vybudováno v rámci zlepšování infrastruktury před letní olympiádou chystanou do japonské metropole na rok 2020. V dlouhodobých plánech se uvažuje o tom, že by na místě trhu mohl být postaven zábavní park, kasino či nákupní centrum.

Neoficiální průzkum veřejného mínění ukázal, že 80 procent obchodníků působících na trhu Cukidži je z přesunu nešťastných a chce zůstat v oblasti, kde často také bydlí. Několik stovek zaměstnanců uspořádalo v sobotu v centru Tokia poslední protestní akci.

„Opuštěním tohoto místa ztrácíme velkou část naší historie,“ uvedla 45letá Takako Araiová, jejíž rodina se živí prodejem ryb 95 let. Araiová si vzpomíná, jak si v bludišti stánků na trhu hrála s bratrem v dětství na schovávanou.

Nyní vede Araiová rodinný podnik, na jehož stánku na trhu Cukidži jsou k dostání makrely a tuňák žlutoploutvý. Zákazníci si jí už prý stěžovali, že nová lokalita Tojosu je pro trh nepraktická. „Uvádějí, že budou nakupovat na jiných trzích blíž jejich restauracím. Co jim na to mám říct? Jsou to také podnikatelé,“ podotýká Araiová.

Zklamání vyjádřili i někteří turisté. Jednatřicetiletý šéfkuchař Gianluca Lonati a 25letý provozní baru Kayleigh Gill z australského Sydney šli na trh Cukidži koupit čerstvé ryby, ochutnat nudlovou polévku rámen, zmrzlinu ze zeleného čaje a pikantní placky okonomijaki. „Je to smutné,“ poznamenal k uzavření trhu Gill. „Tady má návštěvník příležitost skutečně vidět starou japonskou kulturu.“