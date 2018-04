Rybáři se obávají soupeře Konopáska

"Je možné, že pan Konopásek přijede, ale na sto procent to nevíme," prohlásil jeden z pořadatelů Vilém Vitásek. "Stačí, když se objeví těsně před samotným závodem, jehož první kolo začne v šest hodin ráno."

Byť by Ladislav Konopásek zvítězil, i další ceny jsou lákavé: malý motocykl, zájezd do Řecka a cenu nejméně za pět set korun dostane i stý v pořadí.



Mimořádnosti závodu odpovídá startovné, které je ve výši jednoho tisíce korun.

Zúčastnit se může kdokoliv, tedy i lidé bez rybářského lístku. Závodník může použít jeden prut se dvěma návazci a jednoduchými háčky. "Zakázané jsou jakékoliv návnady včetně krmítka a obalování olova," upozornil hlavní organizátor Jindřich Pytlík. "Chycené ryby každý po změření rozhodčími vrátí do vody."



Dosud se přihlásilo přes dvě stě rybářů. Další se mohou hlásit u restaurace Čochtan přímo na Hlučínském jezeru, a to i v noci z pátku na sobotu.

"Aby se nám náklady na závody vrátily, potřebujeme účast alespoň 350 rybářů, přičemž do soutěže se jich může zapojit až osm set," uvedl Jindřich Pytlík.

Co rozhodne o vítězi? Délka ulovených kaprů a počet chycených jiných druhů ryb.

"Soutěžní rybou je kapr, takže za každý centimetr dostane závodník deset bodů," řekl Jindřich Pytlík. "Ostatní ryby jakékoliv délky, okoun, štika či další, se hodnotí pěti body, jejich délka nerozhoduje."



Závodník, který chytí třeba dvoumetrového sumce, a takový podle rybářů v jezeru je, má smůlu. Dostane za něj jen pět bodů a ještě ho musí pustit.

V případě rovnosti bodů rozhodne větší počet nachytaných ryb. Pokud i ten bude stejný, uspěje rybář, jenž ulovil většího kapra. A když ani v takovém případě nebude jasno, vítěze určí los. "Zvláštní ocenění získá nejlepší žena," podotkl Pytlík.

Už ode dneška je na jezeře zákaz chytání ryb, který platí až do závodu. Pořadatelé navíc zítra před závody vypustí do vody přibližně deset metráků kaprů v hodnotě 60 tisíc korun.



Břehy jezera pořadatelé rozdělí na pět sektorů, přičemž místo si každý závodník vylosuje. Rybáři budou tři metry od sebe.

První kolo proběhne od šesti do devíti hodin, druhé, před nímž budou rybáři měnit svoje místa, od 10.30 do 13.30 hodin. Vyhlášení výsledků chystají pořadatelé na půl čtvrtou odpoledne. O dodržování pravidel a měření úlovků se bude starat 65 rozhodčích.



Pro diváky pořadatelé připravili rybí i jiné speciality a v pátek v 17 hodin začne kulturní program ve stylu country. "Takové závody u nás v kraji ještě nebyly," prohlásil Jindřich Pytlík. "Rádi bychom, aby se z toho stala tradice a podobné soutěže se konaly třeba i na přehradách Olešné a Žermanici."