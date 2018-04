Rybáři mohou vyhrát sumce či auto

Do Luhačovic zamíří rybáři

Až desetikilové kapry vypustili rybáři do Luhačovické přehrady na Zlínsku, kde se budou o víkendu konat 51. jarní rybářské závody. Pořadatelé již dovezli také dva třicetikilové sumce, které získají výherci v tombole. Porybný z rybářského svazu Luhačovické Zálesí František Miko řekl, že očekává přes 700 rybářů, jejichž úsilí bude přihlížet na deset tisíc diváků. Při závodech, kterých se mohou zúčastnit amatéři, je možné lovit i dravce, přestože to rybářský řád dovoluje až v červnu. Začátek klání je v sobotu ve 12.00 hodin a konec v neděli ve stejnou dobu. Závodit mohou rybáři ve věku nad 16 let.

Krajská výstava psů

V areálu zimního stadionu ve Zlíně se v sobotu od 9 hodin koná krajská výstava psů společenských plemen. Návštěvníci akce uvidí přes padesát plemen - od čivačů až po novofoundlandského psa. Toto plemeno bude na přehlídce nejvíce zastoupené. Výstava však nabídne také chovatelské rarity - thajský ridgeback, americko-kanadský bílý tesák či čínský chocholatý pes.

Výstava byla prodloužena

Pro velký zájem bylo prodlouženo trvání výstavy Jak se co dělávalo v Muzeu Kroměřížska až do 20. května. Naposled tedy mají zejména děti možnost vyzkoušet si stará řemesla od hrnčířství až po kovotepectví a kovářství.

Sklo vystřídá knižní vazbu

Muzeum Komenského dnes v 17 hodin v malém výstavním sále otevře slavnostně výstavu broušeného skla a obrazů Veroniky a Milana Tesařových, výtvarníků z obce Strání na Uherskobrodsku. Výstava potrvá do 19. srpna.

Víkendy na hradě Cimburk

Zřícenina hradu Cimburk blízko Koryčan pravidelně každý druhý víkend ožívá kulturou. V sobotu výletníky pobaví Hudci z Kyjova. Informace o programu: http://cimburk.baf.cz/akce.htm.

Závody ve vodním slalomu

Pod silničním mostem přes řeku Moravu se o víkendu uskuteční veřejné závody ve vodním slalomu. Pořadatelem je Vodácký klub Kroměříž, zahájení v sobotu v 10.00 hodin a v neděli o půl hodiny dříve. Přihlášeno je zatím na dvě stovky závodníků z celé Moravy.

Kdo tančí nejlépe verbuňk?

Okresní soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku - pořádá tradičně soubor písní a tanců Dolina Staré Město ve spolupráci s Klubem kultury v Uh. Hradišti. Soutěž, jejíž vítěz postoupí přímo do finále soutěže strážnického festivalu, začne v sobotu ve staroměstské sokolovně v 19.30. Hostem večera bude folklorní soubor Mladina Plzeň.

Májová neděle u Meziříčí

Okresní vlastivědné muzeum Vsetín a obec Lešná pořádají Májovou neděli. V programu od 10.00 hodin vystoupí řádový pěší pluk číslo 7 - Xavier Harrach Kunín / Nový Jičín a soubor Komorní žestě Valašského Meziříčí), barokní trio CAMPAGNUOLLO, lidé si budou moci projít místní zámek, prohlídku bude provázet odborný výklad.

Balet lipických koní v zoo

Na nedělní odpoledne připravila zlínská zoologická zahrada v Lešné Balet lipických koní. V programu, který začne ve 14 hodin, předvedou jezdci drezuru lipické klisny, ale i ukázky jízdy začátečníků na lipických koních, výcvik lipického valacha a lonžování. Téměř dvouhodinový program ukončí za doprovodu hudby jezdecká čtverylka čtyř lipicánů. Svoje jízdní schopnosti si mohou malí návštěvníci zkusit na ponících.

Elektra hostí Pivní slavnosti

V pátek v 15 hodin začnou v luhačovickém kulturním domě Elektra pivní slavnosti. Vstupné na akci je třicet korun. Od 17.30 bude hrát ke konzumaci pěnivého moku country kapela Skaláci a od 20.30 Kunovská cimbálová muzika. Pípy se zavřou až o půlnoci.

Rallye pro každého řidiče

Okusit pocity závodníka rallye mohou všichni zájemci, kteří si nenechají ujít 3. ročník Bystřické rallye show. Akce se uskuteční v sobotu ve Valašské Bystřici na Vsetínsku. Každý, kdo vlastní řidičský průkaz, se může přihlásit před závodem u místního fotbalového hřiště. Soutěž začíná před polednem. Jezdci buď pojedou vlastním autem, nebo si mohou vybrat speciální závodní vůz.

Země usměvavých buddhistů

Muzeum Kroměřížska v sobotu v 18 hodin pořádá přednášku Tomáše Hájka a Marka Meitnera o Thajsku. Prostřednictvím jejich fotografií mohou návštěvníci muzea nahlédnout do rušných ulic Města andělů, mohou vidět zápasy v boxu či sestoupit do jeskyní pod horou Chang Dao.

Horské bicykly na Bystřičce

První závod čtyřdílného seriálu Českého poháru ve sjezdu horských kol na Bystřičce, na startu nebude chybět kompletní česká špička v čele s Danielem Šimčíkem z Valašského Meziříčí-Podlesí. V sobotu dopoledne volný trénink, od 15.30 měřený, v neděli začíná první kolo v 9.30 a druhé ve 13 hodin. Trať měří 2,3 km a převýšení 460 m. Start u vysílače Eurotelu na Malé Lhotě. Cíl na parkovišti pod přehradou Bystřička. Objevit by se měli i závodníci ze Slovenska, Polska, Rakouska, Švédska, Německa a Maďarska.

Budišov: šampionát mažoretek

Slavnostním průvodem městem začne v sobotu patnáct minut po desáté hodině dopoledne v Budišově nad Budišovkou oblastní kolo národního mistrovství mažoretkových skupin. Souteže se zúčastní čtrnáct skupin mažoretek z měst celé Moravy. Vítězové postoupí na Mistrovství republiky, které se bude konat na přelomu června a července v Poděbradech.

Ostravice: putování Beskydami

Trasy dlouhé od dvanácti do sta kilometrů pro pěší a od dvaadvaceti do sta kilometrů pro cyklisty čekají na turisty, kteří se chtějí v sobotu zúčastnit 23. ročníku Jarního montérského putování Beskydami. Začíná se mezi šestou a desátou hodinou ranní (kratší trasy i později) u horského hotelu Montér, k němuž se účastníci dostanou podle směrovek od vlakového nádraží v Ostravici. Organizátoři zdůrazňují, že přiměřeně náročné trasy zvládnou lidé každého věku a zdatnosti.