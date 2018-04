Když jsou lidi blbí, ať platí, vzkazuje cestujícím šéf Ryanairu

Michael O'Leary takto reagoval na osobní dopis jedné cestující, která ho prosila o dobrou vůli a odpuštění vysokého poplatku ve výši 236 liber za to, že přišla na letiště bez vytištěné letenky pro svoji pětičlennou rodinu.

Michael O'Leary její žádost odmítl se slovy, že kdo je 'blbý', tak ať platí. "Matka prostě zaplatila 200 liber za to, že je blbá a nedodržela dohodu, ke které se zavázala v době rezervace. Myslíme si, že paní McLeodová má zaplatit 47,40 libry (za každou nevytištěnou letenku) za to, že je tak hloupá," prohlásil a dodal, že všichni, kdo se dožadují jakékoli úlevy na podobných pokutách, jsou hlupáci, kteří by měli doslova "odprejsknout".

Suzy McLeodová měla odlétat se svými dvěma dětmi a rodiči do Británie ze španělského Alicante, kde strávila 15denní dovolenou. Letenky prý neměla možnost předem vytisknout, protože rodina přebývala ve venkovské vile, kde nebyl internet. Poté, co svůj příběh zveřejnila, podpořilo ji na Twitteru a Facebooku přes 350 tisíc lidí, kteří rovněž kritizují často nesmyslné poplatky irské letecké společnosti.

O'Leary však k tomu řekl, že žena si mohla vytisknout letenky v internetové kavárně nebo poprosit nějakého kamaráda, aby jí to vytiskl a zafaxoval. "Místo toho se ale vrátí domů, jde na Twitter, bože ochraňuj nás všechny, a my máme měnit naše pravidla. Ne, to tedy nebudeme," zdůraznil šéf Ryanairu pro list Daily Mail. "Děkuju paní McLeodová, ale byla to vaše blbost," odpověděl ženě.

Michael O'Leary rovněž připustil, že Suzy McLeodová není sama, kdo si stěžuje na nutnost vytištění letenky. Zároveň ale prohlásil, že ta zanedbatelná 0,02 procenta cestujících, což prý představuje 15 800 lidí z celkového počtu 79 milionu přepravených pasažérů s Ryanair ročně, klidně můžou táhnout jinam.

"Jeho výroky vypovídají o letecké společnosti mnohé. Jsou tak hulvátské," řekla k vyjádření O'Learyho Suzy McLeodová.