Bezpečnostní pásy jsou na nic, ať lidi stojí, prosazuje šéf Ryanairu

Legislativa, která přikazuje cestujícím užití bezpečnostních pásů, je nesmyslná a úředníci, kteří tyto právní normy prosazují, jsou podle O'Learyho blbci, napsal britský list Telegraph. "Kdyby někdy, chraňbůh, došlo k letecké katastrofě, bezpečnostní pás vás nezachrání," prohlásil O'Leary.

Pásy prostě nemají podle šéfa irské nízkonákladové aerolinky žádný význam. "Nepotřebujete pásy v londýnském metru. Nepotřebujete pásy ve vlacích, které jedou rychlostí 200 kilometrů v hodině a když nabourají, tak stejně všichni zahynou..."

Na stojáka za jednu libru

Těmito argumenty se O'Leary snaží podpořit svůj nejnovější záměr zavést na palubě kabinu, v které se poletí výhradně "na stojáka". Tato kabina by byla určena především pro studenty a batůžkáře, přičemž cena letenky do evropských destinací by stála pouhou libru, tj. zhruba 32 korun.

V letadlech by se odstranilo posledních deset řad k sezení a do těchto prostor by se instalovaly kabiny na stání. Během startu a přistání se pasažéři prý prostě budou držet tyče a budou v pohodě. Přistání prý stejně probíhají obvykle bez problémů.

"Když nabídnete cestujícím, že zaplatí 25 liber (788 Kč) za sedadlo nebo jednu libru do kabiny na stání, zaručuji vám, že nejdřív prodáme kabinu," prohlásil O'Leary.

Současné evropské směrnice pro bezpečnost v letecké dopravě lety vestoje zakazují s tím, že pasažéři musí být během startu a letu připoutáni pásem. Podle O'Learyho je ale právě tohle nový směr v létání, kterým by se měl vývoj ubírat. Lidé už podle něho nemají zájem o to, aby let byl luxusním zážitkem, chtějí se jen co nejrychleji a nejlevněji dostat z bodu A do bodu B.

Kdyby se povolily lety vestoje a byly extrémně levné, využili byste tuto možnost?