Může se hodit Cesta za gorilami

Skupinky turistů se rozdělují podle kondice účastníků. Je dobré se obléci do dlouhých kalhot a bund, v pralese je spousta kopřiv a rostlin s ostny. Choroby a hygiena

Do zemí centrální Afriky je povinné očkování proti žluté zimnici. Ostatní očkování jsou pouze doporučená. Vzhledem k tomu, že se všechny země nacházejí v malarickém pásmu, doporučují se antimalarika. Výskyt malárie se snižuje s ustupujícími dešti a nástupem období sucha. Je dobré mít také očkování proti žloutence a tetanu. Při dodržování běžných cestovatelských hygienických pravidel by měl každý cestovatel absolvovat tyto země bez vážnějších problémů. Základem je mít dobrý sprej odpuzující hmyz, jíst vitamin B a při západu slunce, kdy hmyz útočí nejvíce, nosit dlouhé kalhoty, trička s rukávy i ponožky. Ubytování

Ve všech zemích centrální Afriky si můžete vybrat ze široké možnosti ubytování. Od nejjednodušších zařízení, do kterých by většina cestovatelů nevstoupila, až po nejluxusnější hotely. V Nyungwe Forest je lodge, která je jedním z nejlepších hotelů ve Rwandě. Na břehu jezera Kivu je několik hotelů patřících do mezinárodních sítí. V pohoří Virunga jsou stylové lodge, kde vám každý večer přijede služba rozdělat oheň v krbu a po návratu z treku za gorilami vám vyčistí a vysuší boty. Posezení na terase při západu slunce a pohledu na sopky v okolí je dokonalým zážitkem. Rwandu postupně objevují cizinci, které láká tradiční život. Proto zde budují takzvané „kulturní“ vesnice, kde se přiblížíte k době, kdy zde lidé žili v úzkém propojení s přírodou. Návštěva živého skanzenu je velmi zajímavá. V zemi je i několik muzeí, kde můžete vidět kus historie a artefakty z původního života, nebo i z etapy genocidy. Strava

Kvalita místní kuchyně je na poměrně skvělé úrovni, pestrost a čerstvost potravin je zde zaručena. Ryby z jezer se dostávají na stoly přímo od rybářů. Rwanda a Uganda se pustily do pěstování kávy a jejich čaj se dostal do světového povědomí. Jak se tam dostat

Dnes sem přiletíte přes Amsterdam, Brusel, Frankfurt, Řím nebo další evropské metropole.