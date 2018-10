Tři roky se zahradníci ve městě Chang-čou starali o políčko s růžovou pampovou trávou, která sem byla dovezena z Austrálie. Jenže poté, co se políčko stalo oblíbeným virálem na čínské aplikaci Tiktok, sem začali mířit turisté.

A za necelé dva týdny se tu odehrála malá katastrofa. Místní obyvatelé dokonce museli trávu posekat, aby jí nesnědly žížaly. „Je to podobné, jako by šikanovali mé dítě. Ale přitom nemůžu udělat nic, abych to zastavila,“ říká jedna z žen, které se o políčko starají.