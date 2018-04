Rusové tráví dovolenou raději doma

O nové, zejména exotické nabídky, prý ruští turisté na rozdíl od minulých let prakticky přestali mít zájem.



V letovisku Soči, které má zhruba 380.000 obyvatel, je v těchto letních dnech kolem 2,5 miliónu lidí. Jen zhruba 800.000 z nich bydlí na turistických základnách, v lázeňských domech a v penziónech. Naprostá většina návštěvníků však nemá žádnou objednávku a přímo na místě hledají místo v soukromí. Ceny za pobyt se různí. Jeden den může přijít na 150 rublů (asi pět dolarů), ale i na tisíc dolarů. Pro místní obyvatelé je pronajímání obydlí vítaným zdrojem příjmu. Někdy přenechávají

rekreantům své byty, zatímco sami bydlí v zahradních domcích, nebo v kůlnách.



Četní ruští turisté zhýčkaní západním servisem a obsluhou vyhledávají podobné podmínky i doma. Chátrající hotelové a rekreační komplexy ze sovětského období tak byly podrobeny alespoň kosmetické rekonstrukci. Desetidenní pobyt v Soči lze v

bývalých odborářských penziónech pořídit dnes zhruba za 10.000 rublů (asi 340 dolarů). V hotelích, které nabízejí velmi slušné podmínky ubytování i servis, by se však sotva hledalo ubytování za méně než sto dolarů na den. Vilky, které jsou na černomořském pobřeží pronajímány i s obsluhou, stojí kolem 760 dolarů na 24

hodin.



Jednou z nejlevnějších rekreačních oblastí v Rusku je pobřeží Azovského moře. Kvůli mělké vodní vrstvě o něj mají zájem zejména rodiny s dětmi. Za pouhých sto dolarů jsou v místních ozdravovnách nabízeny pobyty na 12 dnů. Jak ale přiznávají znalci

místních poměrů, zdejší úroveň služeb zdaleka neodpovídá "evropským". Navíc je zdejší ekologie v žalostném stavu a na břehu se v horkém letě mnohdy válí leklé ryby. To značně odpuzuje zájemce o moře známé léčebnými účinky.



Za "své" Rusové považují i krymské černomořské pobřeží. Na Ukrajinu mohou cestovat volně, jen na základě občanského průkazu. Libují si, že na Krymu jsou ceny dokonce nižší, než v Soči. Celkem slušné ubytování v soukromí, kde mají k dispozici lednici, televizi a teplou vodou, je prý k mání za cenu od tří do deseti

dolarů na osobu.



Rusové si mohou odpočinout také na baltském pobřeží v Kalinigradské oblasti. Prestižní letovisko Světlogorsk je proslulé častými návštěvami známých umělců a dalších celebrit. Zdejší ceny v prestižním hotelovém komplexu se nehledě na nevlídné podnebí pohybují na úrovni cen v Soči. Pláž v tomto místě je obvykle čistá a zároveň prázdná. Teploty vzduchu se tam totiž v létě pohybují kolem 25 stupňů a voda v moři nepřesahuje 17 stupňů.



Cestovní kanceláře mezitím přiznávají, že dva zájezdy do Tuniska musí nyní prodávat za cenu jednoho, že turisté už nechtějí jezdit do Řecka, ani na Kypr, špatně se prodává i Egypt. V Chorvatsku, o které byl loni značný zájem, to letos prý Rusům připadá málo luxusní a zároveň drahé. Za stejnou cenu v Soči prý bydlí v daleko lepších podmínkách a mají podstatně lepší servis. Letadla do Chorvatska dnes létají z Ruska poloprázdná a cestovní kanceláře počítají s velkými ztrátami.