Rusové si naši zemi spojují hlavně s pivem a lázněmi

Výhodné investování do realit, poměrně snadný způsob získání dlouhodobého, či trvalého pobytu byly silné impulsy pro Rusy, kteří se snažili vylepšit své životní podmínky. Česká republika si dokonce získala pověst jedné z nejpřitažlivějších zemí pro potenciální ruské emigranty. Po loňském zavedení vízové povinnosti vymizely z ruských novin a časopisů inzeráty o snadném přestěhování "na PMŽ - postojannoje mesto žitělstva" (k trvalému pobytu). Zájem o Česko však neustal. I dnes je označováno za "blízké zahraničí se srozumitelným jazykem".



Rusové znají Českou republiku zejména díky tradičním výrobkům, jako broušené sklo a lustry. V poslední době si ale zvykli na škodovky, které díky německé účasti považují za kvalitní a spolehlivá auta. Obrovské reklamní poutače se značkou

Škoda jsou v Moskvě i v jiných městech. Oblibě se těší zejména Octávie, které si mnozí dovážejí přímo z Česka. Mohutnou reklamní kampaň rozjela i česká firma Koryna. České kuchyně prý patří mezi nejprodávanější v Rusku. Trvalý zájem je o jabloneckou bižutérii.



Ruští televizní diváci vidí denně na svých obrazovkách Prahu v reklamě na pivo. Větou "staroje, dobroje, češskoje (staré, dobré, české)" láká zákazníky ruský výrobce Staropramenu. V Rusku je dnes ale i bohatá nabídka pravého českého piva. Jak ale přiznávají majitelé restaurací, není o něj velký zájem kvůli vysoké ceně. Půllitr plzně, či budwaru stojí skoro stejně jako obdobné množství ruské vodky.



Skoro každá slušná restaurace či pivnice se v Moskvě honosí reklamou na některý druh českého piva. Zákazníci si však prý objednávají raději domácí "baltiku", či "klinské". "Na plzeň" raději jezdí do Prahy. V Rusku totiž podle nich ceny za české

pivo "koušou", což volně v překladu znamená, že jsou moc vysoké. I přes vízové komplikace jsou tzv. pivní výlety na dva, či tři dny jednou z nejžádanějších turistických nabídek.



Solidní pověst má v Rusku i dobrý voják Josef Švejk. Dílo Jaroslava Haška znají mnozí Rusové ze školních lavic a s oblibou z něj citují. V Moskvě jsou přinejmenším dvě vyhlášené restaurace, které se "zaštiťují" Švejkovým jménem. Kromě piva

nabízejí vepřo-knedlo-zelo, svíčkovou, utopence a další speciality české kuchyně, které však Rusové příliš neoceňují. Sami totiž k pivu konzumují raději sušené slané ryby a raky.



"Pivo, becherovka a škodovka jsou nepochybně hlavními atributy, které Rusové znají a dobře hodnotí. Hrozně rádi k nám jezdí a znají různá místa, jako třeba U Fleků, ale také to, co neznáme pořádně ani my," říká ředitelka Českého centra v Moskvě Kateřina Novotná. Podle jejích slov se ovšem v poslední době zájem Rusů o Českou republiku neomezuje jen na pivní, či lázeňské pobyty. "Dnes už mají hlad i po kultuře," dodává. Rusové podle ní znají umění Milana Knížáka, velmi se líbil herec Bolek Polívka, který nedávno vystoupil v Moskvě; chtějí navazovat styky s kulturními institucemi, pořádat výstavy.



Za posledních deset let kulturní výměna nebyla příliš bohatá. Až na některé výjimky Rusové neznají české filmy, ani současnou literární tvorbu. Čtou Milana Kunderu, avšak mnohdy netuší o jeho českém původu. Čeští autoři v knihkupectvích prakticky nejsou. Ze slavných Čechů pak Rusové znají pár sportovců, zejména hokejistů.



Na četných místech v Moskvě zůstaly české stopy z dob minulých. Velvyslanectví sídlí v ulici Julia Fučíka, české obchodní středisko v moskevské čtvrti Čertanovo se nachází poblíž stanice metra Pražskaja, Praha je název luxusní restaurace, obchodního domu i kina, jméno Vlasta si ponechal obchod z dovozovou konfekcí. Ačkoli politické kontakty v minulých letech byly mezi oběma státy téměř zmrazeny, pro Rusy je "Čechija" stále zajímavá a blízká země. Mnozí přitom, ať už ze setrvačnosti, či kvůli zdánlivé libozvučnosti, jí říkají stále "Čechoslovakija".