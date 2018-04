Rusové hledají zdraví v ledové zimní lázni

14:33 , aktualizováno 14:33

Anna Nikolajevová, balancující na holých kolenou na zamrzlé hladině jezera Šuvalovskoje, pevně sevře paži své culící se sedmiměsíční dcerky Táni a pak ji ponoří do díry v ledu. Při teplotě vzduchu minus osm stupňů Celsia je to pro Táňu a další děti, jejichž matky jsou přesvědčeny, že koupel v ledové vodě je klíčem k dobrému zdraví, naprosto perfektní počasí. Přibližně tucet rodin, členové klubu Bereginja, se jednoutýdně vydává k jezeru ležícímu na okraji Petrohradu. Nejprve si zajdou do sauny na břehu, kde sedí v horké páře tak dlouho, dokud to vydrží. Pak, s brunátnými tvářemi a lesknoucí se kůží, se vyřítí do mrazivého vzduchu.