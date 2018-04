Konec opilců v ruských letadlech. Na palubě už si asi lahev neotevřou

Ministerstvo argumentuje statistikou polostátních aerolinek Aeroflot, které jen během let 2009 až 2012 zaznamenaly na 1 100 incidentů s opilými výtržníky, což svědčí o ignorování dosavadního zákazu popíjet na palubě jiný alkohol, než jaký nabízejí letušky.

"S cílem zajistit bezpečnost letů se výdej lihovin smí uskutečnit až po ukončení letu," praví se v návrhu, který ještě mají schvalovat ruští zákonodárci. Ti však hledí na nové opatření spíš skepticky: pasažéři se sklonem k holdování alkoholu se prý opijí ještě na letišti nebo si najdou jiné triky, jak na zákaz vyzrát.

Spotřebitelské organizace zase tvrdí, že nový zákaz pomůže aerolinkám hlavně k prodeji vlastního alkoholu ve vzduchu, kde však platí mnohem vyšší ceny než na zemi. Každopádně jedna z velkých leteckých společností Transaero se nechala slyšet, že chystaný zákaz vnímá jako civilizované opatření, a ujistila, že s úschovou lahví nebude větší problém než s odevzdáváním kabátů do šatny.

Aeroflot chce zavést seznamy výtržníků

Podle Aeroflotu by však více pomohlo, kdyby zákon raději umožnil zavést "černé seznamy" notorických výtržníků.

Incidenty nejsou nikterak vzácné a pravidelně se objevují v médiích. Například minulý měsíc byl v Petropavlovsku-Kamčatském zatčen mladík, který ostatním cestujícím v letadle aerolinek S7 před startem tvrdil, že na palubě je bomba. Žádná se však potom nenašla. Předloni se zase jeden poslanec z okolí Petrohradu v letounu do Paříže tak opil, že se popral s palubním personálem. A loni se let do Londýna musel vrátit na moskevské letiště poté, co se po startu jedna podnapilá žena jala předvádět erotický tanec.