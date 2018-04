Rusko, sníh a kalamita

Letiště Vnukovo v jihozápadní části Moskvy bylo dnes dopoledne zcela uzavřeno. Letadla byla směrována na Domodědovo, kde přistávají všechny tzv. lehké letouny. Letiště Šeremeťjevo nepřijímá mimo jiné letadla Tu-134 a Jak-40.



Moskevská dopravní policie od časných ranních hodin vyzývá řidiče, aby se zdrželi cest do centra města. Náčelník dopravní policie Sergej Kazancev upozornil, že v Moskvě se dnes chodci pohybují rychleji než auta. Do Moskvy však v těchto dnech jezdí pro dárky mnoho lidí z okolí metropole. Policie se rozhodla nepouštět do centrální části města auta, která nemají moskevskou značku. Denně v Moskvě vyjíždí na 800.000 moskevských aut a zhruba 300.000 mimoměstských.



V Moskvě začalo sněžit již ve středu večer a sněhová pokrývka se zvýšila asi o deset centimetrů. Teploty stouply a dnes se pohybují kolem minus pěti stupňů. Moskevské služby nasadily na úklid sněhu přes 7500 technických prostředků. Ty však nestačí vyvážet z města sníh a místy vznikly několikametrové hory odklizeného sněhu.



Kritická je již několik dnů situace v Krasnodarském kraji a v Rostovské oblasti. Některé vesnice jsou odříznuty od světa a malé domky jsou zavaleny sněhem. Jejich obyvatelé si musejí doslova prokopávat cestu. Více než sto budov v Krasnodarském kraji zůstalo bez střech. Ty se prolomily pod tíhou sněhu. Složitá situace je i v samém Krasnodaru. Do města se nemohou dostat vozidla zásobování, technické služby se snaží uvolnit alespoň železnici. Meteorologové varují, že v příštích dnech

uhodí silné mrazy, což může situaci ještě více zkomplikovat.



Silné sněžení by také mohlo zničit zemědělskou úrodu v této oblasti. Sníh na polích již dosahuje 130 centimetrů a vzhledem k silným teplotním výkyvům vzniká nebezpečí onemocnění rostlin a rozmnožení hlodavců.

Sníh napáchal velké škody na černomořském pobřeží. Poničeno bylo asi 15 kilometrů elektrického vedení. Škody způsobené živlem dosahují 10 miliónů rublů. Letovisko Soči již třetí den bez elektřiny a zásoby plynu končí. Cisterny se nemohou dostat do města. Dráty elektrického vedení byly pod návalem sněhu na několika místech zpřetrhány a kvůli sněhovým závějím se technika nemůže dostat na místo havárií. Nevycházejí noviny, uzavřeny jsou školy. Starosta Soči vyzývá obyvatele města k solidaritě. "Prosím lidi, kteří mají ve svých domech plyn, pomozte sousedům, kteří jsou závislí na elektřině. Pomozte jim uvařit polévku, pomozte starcům a dětem,"

naléhal v místním rozhlase. Po městě byly rozestavěny polní kuchyně, které nabízejí horký čaj a polévku. Z životně důležitých objektů funguje pouze pekárna, nemocnice a vodárna.



Sněhové laviny zablokovaly dopravu na Transkavkazské magistrále. Na rusko-gruzínském přechodu Nižnij Zaramag se vytvořily obrovské fronty vozidel včetně nákladních automobilů. Jen za uplynulých 24 hodin se sesunulo sedm lavin. Pohraniční služba uvažuje o rozprašování sněhu střelbou.



V sibiřském městě Omsk si mezitím obyvatelé stěžují, že před blížícím se Novým rokem není ve městě ani náznak sněhu. Ohrožena je tradiční zimní výzdoba ulic a parků ledovými sochami. Umělci musejí uplácet překupníky, aby jim dovezli alespoň umělý led z kluziště. Za jeden náklaďák sněhu se platí kolem tří set rublů (asi 350 korun).