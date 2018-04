Rusko chce zjednodušit víza pro turisty

9:25 , aktualizováno 9:25

Rusko uvažuje o výrazném zjednodušení vydávání turistických víz, neboť chce do země, zejména do Moskvy a Petrohradu, přilákat více turistů. Podle nových pravidel, která by měla začít platit v dohledné době, budou moci turisté získat krátkodobá víza na vybraných letištích a jiných místech vstupu do země. To by znamenalo výrazný odklon od stávajících pravidel, podle kterých získání ruského víza představuje časově a finančně nákladnou operaci.