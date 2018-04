Ruská invaze v Česku po 40 letech

Panovační, rozmařilí a dětinští

O ruských zákaznících se traduje, že nakupují jednoduše. "Jenom ukazují," říká Tomio Okamura z Asociace cestovních kanceláří a agentur. Podtrhuje tím jednu výraznou vlastnost, kterou mnozí Pražané jen těžko překusují – Rusové působí panovačně. "Tuto vlastnost si vozí z Ruska, kde jsou považováni za bohatou elitu, ke které ostatní vzhlížejí, a v Česku to pak dávají najevo," odhaluje Okamura.

Na druhou stranu Rusové nejsou žádné držgrešle. Když dostanou zdarma nějaký suvenýr, na oplátku utratí v témže místě stovky korun za další zboží. "Milují plné stoly. Když jedí, musí být na stole od slaného až po sladké. Nemají rádi, když jednotlivé chody přicházejí a odcházejí za sebou. Rádi uždibují ze všech jídel naráz," objasňuje další východní zálibu Okamura. Lepší medvěd za mříží než kachna na Vltavě Rusové jsou i pokorní. Poctivě obíhají "povinné" pražské památky – Pražský hrad, Václavské i Staroměstské náměstí s orlojem. "A moc dobře vědí, že na Karlově mostě se musí dotknout sochy, aby se jim splnilo přání," říká Natallie Makoviková ze společnosti Olivier, která se orientuje na ruský cestovní trh. Pravověrného Rusa také neutáhnete na žádné rozsáhlé výklady o tom, "že zdejší zámek byl postaven v renesančním slohu a posléze přestavěn barokním mistrem". On totiž miluje hlavně historky. "Kostýmované prohlídky jsou pro ně ty pravé, mají rádi legendy a historky o strašidlech," poučuje Makoviková.

U všech je populární Švejk. "Pouze nevědí, jak s ním naložit. Ptají se například, kde se s ním můžou potkat," usmívá se průvodkyně Jaroslava Nováková, která vodí turisty už tři desetiletí.

Se stejným nadšením si zařadili do pražských památek i zoologickou zahradu. "Je to atrakce, podobně špičkově vybavené zahrady v Rusku nejsou," vysvětluje Natallie Makoviková.

Zatrne až v momentě, kdy přijde řeč na volnou přírodu. "Často se ptají, jestli ty kachny na Vltavě jsou opravdu divoké. Nevěří, že si tady bez úhony plavou, že je nikdo nestřílí," vysvětluje průvodkyně.