Rumunsko: přírodní rarity Evropy

Může se hodit Do Rumunska autem Rumunsko lze v současnosti navštívit bez problému vlastním automobilem. Silnice se výrazně lepší, hlavní tahy jsou vcelku opravené nebo se intenzivně opravují. Z Prahy do Oradey (kousek za hranicí s Maďarskem) je to zhruba 850 km (asi 11 hodin) .

Cesta vyžaduje slovenskou a maďarskou dálniční známku. Z Oradey na úpatí Apuseni je to dalších asi 100 km. V pohoří Apuseni (stejně jako jinde) lze využít řady nových horských chat nebo penzionů, kde je možno se ubytovat (třeba na jednu noc), a pak tam nechat několik dní auto zaparkované. Stejně tak je možné parkovat ve vesnicích – po dohodě s nějakým vesničanem. Cesta přes Rumunsko z oblasti Apuseni až k bahenním sopkám je dlouhá přes 500 km , dá se ji po 250 km nebo 380 km přerušit zastávkou v krásných historických městech Sibiu, resp. Brasov. Zpáteční velmi dlouhou cestu lze dělit dle potřeby na kratší úseky a navštěvovat nové a nové přírodní lokality, takže dvoutýdenní dovolená se ukáže jako bolestně krátká. Na cestu do Rumunska je vhodné se vybavit knížkou "Rumunština do batohu " od Jaromíra Plíška, která obsahuje základní fráze a slovíčka

