Může se hodit Nejrychlejší a nejpohodlnější je přímý let do Bukurešti (www.csa.cz). Pokud máte víc času, jeďte autem (z Prahy do prvního většího rumunského města Aradu 7 hodin), případně autobusem nebo vlakem. V Rumunsku jsou všude bankomaty a v obchodech mají to samé co u nás. I bezpečnostní situace je srovnatelná s tou v Česku. O pohořích se nejvíc dozvíte na www.rumunskehory.cz.