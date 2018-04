Rumunské pobřeží láká, ale jenom místní turisty

"Je to paradox, který nedovedu vysvětlit. Turisté si stěžují na zničenou infrastrukturu, která je čeká na pobřeží, ale jezdí sem se stoickým klidem každé léto," říká šéf jedné cestovní kanceláře z Bukurešti Andrei Cosmescu.

"Argument o skromných příjmech neobstojí, protože jeden pobyt v tříhvězdičkovém hotelu v Řecku nebo v Turecku stojí naprosto stejně, zatímco poměr kvality a ceny je nesrovnatelný," dodává.

Na pobřeží existují i hotely, v nichž většinou bydlí cizinci, jež mají poměrně slušnou úroveň.

Avšak výsledky kontroly, kterou provedlo ministerstvo turistiky a zdravotnictví a také Úřad na ochranu spotřebitelů, nejsou příliš lichotivé. Pláže jsou někdy špinavé a nevybavené. Sanitární zařízení je nedostačující a některé bufety nabízejí potraviny s prošlou lhůtou.

Přes tuto smutnou realitu je podle oficiální statistiky kapacita letovisek na černomořském pobřeží z 80 procent obsazena. Z 900 000 turistů, kteří strávili v červenci dovolenou na rumunském černomořském pobřeží, bylo jen 65 000 cizinců, což je méně než v roce 1997.

Příjmy státu ze zahraniční turistiky nepřekročily loni 500 milionů dolarů.

Většina Rumunů volí dovolenou ve vlastní zemi buď z pohodlnosti, nebo kvůli snadné dosažitelnosti, někteří však začínají objevovat turecké, řecké, tuniské nebo i marocké pobřeží.

"Počet Rumunů, kteří letos pojedou do Turecka, by mohl dosáhnout 70 000 až 80 000, zatímco loni to bylo 35 000," říká místopředseda Rumunského sdružení turistických agentur Cornel Gaina.

Rumunská vláda, jež byla kritizována za malý zájem o turistiku, přijala nedávno několik návrhů, které by měly tomuto sektoru pomoci. "Turistika byla nakonec uznána jako prioritní oblast ekonomiky," prohlásil po schůzi vlády ministr cestovního ruchu Sorin Frunza Verde.

Podle těchto návrhů, po nichž volali již několik let rumunští touroperátoři, budou muset mít cestovní kanceláře oficiální povolení a kritéria pro klasifikaci hotelů se zpřísní. Kromě toho budou organizátoři cest nuceni odškodnit nespokojené klienty. "Navzdory zákonu neměli dosud podvedení turisté žádný prostředek, jak dosáhnout spravedlnosti," uvedla zaměstnankyně jedné cestovní kanceláře v centru Bukurešti.

Tisk často upozorňuje na organizátory, kteří zmizeli poté, co za slib zprostředkování cesty do zahraničí inkasovali od důvěřivých turistů značné sumy.