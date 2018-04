Rumcajs či mopedy? Pět výstav, které byste začátkem roku neměli minout

1. Do Karlových Varů za Rumcajsem a Večerníčkem

Kdo by neznal Rumcajse, jeho ženu Manku či klučíka Večerníčka? Proslulé večerníčkové postavičky ze štětce Radka Pilaře si během zimních prázdnin můžete prohlédnout v karlovarské Becherově vile, a to až do 25. ledna. Kromě toho jsou pro děti připraveny interaktivní hry či animovaná pohádka, ale nudit se nebudou ani dospělí.



Výstava totiž představí í méně známou tvorbu Radka Pilaře, například jeho strukturální malby, fotografie, grafiky a ilustrace. V starém roce si ale výlet do Karlových Varů neplánujte, galerie bude otevřena až od 1. ledna. Cena vstupenky pro dospělého je 40 korun.

2. České hrady a zámky budou opěvované v Praze

Pokud se nedokážete rozhodnout, které památky byste v novém roce měli navštívit, nechte si poradit novou výstavou v Jízdárně Pražského hradu. Právě zde totiž budete moci až do poloviny března obdivovat šest set nejvýznamnějších exponátů z českých hradů a zámků, které představí tisíciletou historii českých zemí. Najdete zde karlštejnský poklad, ale i závěť prezidenta Masaryka.

Výstava Hrady a zámky objevované a opěvované nabídne k zhlédnutí i relikviář svatého Maura

Výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované můžete navštívit každý den od 10 do 18 hodin. Základní vstupné stojí 150 korun.

3. Plyšoví medvídci budou kralovat na Brněnsku

Malí či velcí, na koloběžce či ve škole. Plyšoví medvídci, jedna z nejoblíbenějších hraček, zaplní do konce března Muzeum Brněnska v městečku Šlapanice. Výstava Není dítka bez medvídka připomene svým návštěvníkům slavné medvědí postavičky z knížek a filmů, ale také přiblíží vznik světoznámé hračky.

Muzeum Brněnska v Šlapanicích zaplnili plyšoví medvídci, navštivte je v novém roce

V muzeu naleznete také brumlabox, což je místo, kam můžete odložit své medvídky, kteří už dosloužili či potřebují trochu opravit. Pro všechny hravé návštěvníky je připravena místnost, kde se můžou s hračkami pobavit, vyrábět dárečky nebo si číst knížky. Muzeum v Šlapanicích je otevřeno od středy do neděle, od 13 do 17 hodin. Za základní lístek zaplatíte 30 korun.

4. Pošťácké stroje se představí v Českých Budějovicích

Jak se přepravovaly listy a balíky v minulosti, představí v Jihočeském muzeu výstava Pošta jednou stopou. Ta nabídne přehlídku jednostopých dopravních prostředků, které pošta využívala od 19. století až po současnost.



Zatímco jízdní kola dodnes patří mezi užívané pošťácké dopravní prostředky, jednostopé stroje s benzínovým motorem na silnicích jen tak neuvidíte. Postupně je totiž nahradily auta a dnes pošta využívá jenom několik mopedů a skútrů. Kromě strojů výstava prezentuje také známkovou tvorbu Kamila Lhotáka, kterou ovlivnily různé technické vynálezy.



Otevírací doba Jihočeského muzea je od 9 do 11:30, a pak od 12:30 do 17:30 hodin. Vstupné do muzea je 45 korun, pokud navštívíte jenom výstavu, cena lístku je 25 korun.

5. Pohádkový rej se roztočí ve Vlašimi

Nestihli jste o Vánocích zkouknout v televizi všechny pohádky? Vydejte se do města Vlašim na výstavu kostýmů ze snímků režiséra Zdeňka Trošky. V galerii Občanská záložna budete moci až do konce března obdivovat přes třicet různých kostýmů princezen, princů a dalších zázračných bytostí.



Těšit se tak můžete na šaty z filmu Princezna ze mlejna či Z pekla štěstí a k vidění budou i kulisy z nejznámějších pohádek. Na Silvestra a Nový rok budou brány galerie zavřeny a za pohádkami se pak můžete vypravit od 2. ledna a cena vstupenky je 80 korun pro dospělého.