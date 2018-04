Rum, koktejly i šťáva z okurek

Šťáva z okurek? Nebo džus z červené řepy? Na Dominikánské republice skutečně nic zvláštního. Malá země oplývá neuvěřitelně velkým množstvím nápojů - alkoholických i nealkoholických.Nejproslavenější jsou místní koktejly, které patří i mezi turisty k nejoblíbenějším. Nahrává tomu i fakt, že většina dominikánských hotelů nabízí službu all inclusive, jejíž součástí jsou právě po celý den nápoje všeho druhu, včetně místních alkoholických. Základem koktejlů je samozřejmě rum, kterého se zde vyrábí několik desítek druhů (prosadily se především značky Brugal a Barcelo). Nejznámější je míchaný nápoj Cuba Libre (tedy Svobodná Kuba), jehož složení je velmi jednoduché: coca cola s bílým rumem. Následuje například Piňa Colada, která má trochu pestřejší složení a výraznější chuť: ananasový džus, kokosová šťáva, rum a nepostradatelný led. Rum se ovšem na Dominikánské republice pije i samotný. Turističtí průvodci navíc vykládají s velkou oblibou cizincům historky,že každý Dominikánec vypije jednu lahev rumu denně. Nechce se sice tomu věřit, ale když budete místní obyvatele pozorovat v restauraci a potom večer jejich odchod domů, tak vás přece jenom začnou nahlodávat pochybnosti, že by to nakonec mohla být i pravda. Téměř nepřeberné je množství ovocných džusů a nejrůznějších šťav. Nejvíce se pije kokosová, protože toto ovoce si můžete koupit v zemi prakticky kdekoli a kdykoli. Skutečným zážitkem je ochutnávání netradičních nápojů - například již zmiňované okurkové šťávy (přes nevábnou zelenou barvu je to nápoj sladký a překvapivě chutný) či džus z řepy (chuť již není tak lahodná). Překvapením, zejména pro Středoevropana, je ovšem kvalita a chuť dominikánského piva. Nejvíce se pije značka Prezidente, ale oblíbené je i pivo se jménem Bohemia. Prezidente je dobrý nápoj a co nejvíce překvapí? I v malé vesničce jsou Dominikánci schopni nabídnout pivo vychlazené, což při vysokých místních teplotách vždy potěší.