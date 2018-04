Rujána: dovolenkový totalitní hit dnes láká movité i baťůžkáře

Souostroví Rujána, skládající se asi z 30 poloostrovů a ostrůvků, leží v Baltském moři na pobřeží Meklenburska-Předních Pomořan. Češtinu tu dnes už moc neslyšíte, hotely jsou značně drahé, i když se dá sehnat i levnější ubytování. Kdo z Němců jede do čtyř nebo pětihvězdičkového hotelu, toho doma uctivě zdraví. Rujána a Usedom jsou v současné době opravdu "dobré adresy".

Invazní ostrov

Na Rujánu se dostanete ze Stralsundu, starobylého města s mnoha krásnými památkami a příjemným přístavem, přes nový most dlouhý 4 100 metrů. Konstrukce je to přenáramná, most se klene 42 až 50 metrů nad hladinou moře, takže ho podjedou i obří lodě.

Další možností je vlak. Není drahý, jede rychle a aspoň si dobře prohlédnete tu velkou úrodnou placku, kterou ostrov je. Vnitrozemskou krajinu, většinou pastviny a pole, střídají jezera, ale tam se moc lidí nekoupe. Štrúdly aut a karavanů, proložené autobusy a motorkáři, táhnou do vyhlášených destinací. Na většině aut visí kola, další se vezou ve vlaku, cyklistů jsou tu mraky.

Majitelé tučných kont a rentiéři směřují do vyhlášených mořských lázní jako např. Binz, Sellin či Göhren. Pseudosmetánka by zřejmě nejraději potkávala na promenádách císaře Wilhelma, ale ty časy jsou pryč.

Ostatní míří na rozličná koupací místa. Řady zaparkovaných aut u borovicových lesů na dlouhé schabské kose, vedoucí k nejsevernějšímu výběžku, mysu Arkona, připomínají vylodění spojenců. Většina Němců ale přijíždí jen na vykoupání, deky, matračky, tašky s jídlem, a hurá k vodě. Je tu celkem dost laciných kempů a velké množství karavanistů.

Plážové koše v Binzu Mořský most v Sellinu

Krásné výlety z přístavu Sassnitz

Hlavním a zároveň největším městem Rujány je Sassnitz, odkud vyplouvají lodě do přístavů v Dánsku, Švédsku, ale i do Pobaltí. Na nádraží nechte vystoupit nedočkavé kolaře a hurá do přístavu.

Najdete tady všudypřítomné krámky s cetkami, ale také gastronomické rybí speciality. Největším lákadlem pro turisty je ale 90 metrů dlouhá, vyřazená britská ponorka z roku 1963. Prolézt můžete opravdu všechno, jen je třeba dávat pozor na hlavu při prolézání z jednoho oddílu do druhého. Nácvik průskoku musel být asi hodně tvrdý. Při prohlídce pouštějí různé bojové poplachy a "signály" zaměření, např. výbuch miny, vypuštění torpéda... Ponorka jich měla 21.

Vyřazená britská ponorka OTUS je dlouhá 90 metrů Průlez mezi oddíly v ponorce je úzký, musí se dát pozor na hlavu

Z přístavu se také můžete svézt lodí k oslnivě bílým křídovým útesům, jimiž je Rujána proslulá. Křída se tu těžila nejméně 200 let, a také se vyvážela. Nejznámější útes, 118 m vysoký Königsstuhl, si můžete prohlédnout z paluby lodi. Vyplouvají každou hodinu. Mimochodem, pár záběrů v seriálu o majorovi Zemanovi, v díle Bílé linky, se točilo právě zde.

Pokud si chcete Königsstuhl prohlédnout zblízka, jeďte po silnici do vsi Hagen, odkud se po dalších čtyřech kilometrech dostanete na placenou vyhlídku. Za šest eur máte výhled a k tomu návštěvu výstavy - interaktivně ukazuje vznik života, vodní živočichy, baltské tuleně, kteří na ostrově žijí, různé zajímavosti z přírody. Z vyhlídky vede přes 400 dřevěných schodů na pláž.

K útesu ale můžete dojít i zdarma podél moře, je to dvanáctikilometrová fantastická procházka ze Sassnitzu.

Maják, Svantovít a podzemní bunkry

Lopatky větrných elektráren, kterých jsou v Německu stovky, možná tisíce, si to sviští i v ploché rujánské krajině. Autobus staví v Putgartenu, vesnici, z níž už je na dohled maják na mysu Arkona. Ten je skoro povinným výletem pro všechny návštěvníky Rujány.

Ve vsi je několik krámků s rukodělnou tvorbou, např. keramika, proutěné zboží, ozdoby, jantarové šperky, a - začátek procesí. Normální asfaltka je místy úzká pro putující tam a zase zpět. Do toho elektrické vláčky, kolaři, pejskaři, baťůžkáři. A pár Čechů. "Je to jako ve Velehradě," chechtá se kluk s báglem a fotí, jako všichni, maják. "Jen kdyby se ty Němci naučili česky," zrychluje krok a už je na čele pelotonu.

Severoněmecká přímořská architektura, rákos už je z uměliny Řízek, jaký svět neviděl – rujánské lákadlo, návštěvníků bylo dost

Po pravé straně si můžete všimnout valů, což jsou pozůstatky staroslovanského sídliště, hned u něj se tyčí věž sluneční observatoře. Pod ní si můžete prohlédnout dřevěnou sochu slovanského boha Svantovíta, uctívaného polabskými Slovany.

Maják stojí na vyvýšenině. Výstup asi na 150 schodů pořídíte za tři eura, ale ten výhled stojí za to. Široširé blankytné moře, a je vidět i Dánsko a Švédsko. Jen za vámi rujánská placatina.

Kousek od úpatí majáků je vstup do podzemních bunkrů. Velitelské stanoviště tu měla 6. flotila námořnictva NDR. Místo bylo naprosto tajné, na povrch vystupovaly jen roury větracích šachet připomínající trifidy.

Pod majákem je báječné koupání, velké placaté balvany, písek, tráva. Kdo má štěstí, najde i kousek jantaru.

Pokud vás lákají vodní sporty, zamiřte do Dranske. Nudistické pláže, z kterých jsme kdysi bývali trochu vykuleni, najdete v Binzu, i když kus FKK (Freikörperkultur) najdete téměř všude. K tomu přibyly i "psí pláže", většinou ale s labradory a retrívry, takže ještě než vlezete do vody, už vás jdou zachránit.

Za výlet rozhodně stojí i nádherný malý ostrůvek Hiddensee západně od Rujány. Čeká vás tu nádherná příroda - bukové a borovicové lesy, slané louky, a sněhobílé pláže.

Pyšný Usedom

Ze Stralsundu se můžete vydat vlakem, přes univerzitní město Greifswald s nádhernou cihlovou gotickou architekturou, na druhý největší německý ostrov Usedom.

Usedom se táhne až k polským hranicím, regionální vlak jede až do Swinoujscie, na druhé straně pak končí u Peenemünde. To sloužilo za druhé světové války jako vývojové středisko pro Hitlerovy rakety a později jako vojenská základna armády NDR a ruských vojsk. Více jsme psali o Peenemünde ZDE.

Ostrov láká návštěvníky hlavně na 42 kilometrů bílých písečných pláží, které se táhnou pod borovicovým porostem od Ahlbecku až po Zinnowitz. Kdysi proslavené lázně dnes znovu žijí svou krásou přímořské architektury. Typické jsou fasády s věžičkami, mramorovými sloupy a terasami, jež císařské Německo odkoukalo od francouzských středomořských středisek.

Přímořská architektura v Ahlbecku, dnes jeden z velmi drahých hotelů Zaparkovaná loď, večer se zase vypluje

Hotely a wellnessy, ve kterých hostům plní i nevyřčená přání, na sebe navazují v nekonečné přímořské řadě. Oprýskanost a masová východoněmecká turistika, jako kdyby neexistovala. Pár vil ještě není tip ťop, ale brzy to tu bude všechno jako ze škatulky.

Tady se žije trochu pomalu, i běžci po pláži a na promenádách vyklusávají ve značkových dresech volně. Na plážích oblíbené proutěné koše chránící před větrem, na promenádě koňské povozy, před hotely vozy vyšší až nejvyšší cenové kategorie. Zlatým hřebem je do moře vybíhající dlouhé molo s restaurací nad hladinou – legendární Seebrücke Ahlbeck.

V lázních Heringsdorf je velmi vyhledávaný slaný pramen. A protože hering je slaneček, na tuto mořskou rybu narazíte v různých úpravách ve všech hotelích nejen v Heringsdorfu, ale na celém Usedomu. Pokrmů pro mlsné jazyku najdete hodně, čím menší porce, tím vyšší cena. Levní nejsou ani ti obyčejní slanečci. Jsme přece na Usedomu.

Kobra 11 není fantazie

Musím říci, že taková ta lehkost a žádný spěch se vám tu rychle dostanou pod kůži. To se nemusí vyplatit, zvlášť když máte spěchat na vlak. Já jsem se totiž vracel na nádraží hodně pomalu, a to tak pomalu, že jsem zahlédl koncová světla vlaku. Šel jsem na stop a měl jsem pološtěstí, trabant kabriolet jel jako na Grand Prix, ale vlak už jsme nedohnali.

Když to vypadalo na průšvih, že mi ujede spoj do Prahy, nechal jsem si v hospodě zavolat taxi. Musel jsem si dát ale pivo, vozy jsou jen na telefon. Když jsem sdělil řidiči čas do odjezdu, jen pokrčil rameny a sešlápl plyn. Kobra 11 není vymyšlenost, to jsem poznal během 15 minut na vlastní kůži. Za čtvrthodinu strachu si taxikář řekl 25 eur. Jízda smrti byla laciná, jen jsem zaplatil, už vjížděl vlak do stanice.