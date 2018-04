Rudé Karvinsko nabízí kontrasty jako v Brazílii

Kraj zkázy i naděje

My se však vrátíme zpět směrem do Karviné poněkud méně idylickým, o to však bizarnějším prostředím. Poslední hezké krajinné scenérie skýtá okolí Albrechtic s roubeným kostelem sv. Petra a Pavla., pak už začíná opět neutěšená uhelná oblast.

U obce Stonava dosahují uhelné sloje mocnosti až 10 m, takže se tady stále intenzivně těží. Původně měla být celá obec vymazána z mapy, sametová revoluce tomu však zabránila. Šokující měsíční krajina ozdobená spletí různých produktovodů, kolejí a zatopených pokleslých území v okolí převládá a chcete-li do Karviné, nemůžete ji minout.

Od bývalého okresního centra kraje toho neznalý poutník mnoho neočekává, o to větší překvapení pak nabízí nádherně zrekonstruované náměstí s kašnou, radnicí a nablýskaným empírovým zámkem, který je přístupný veřejnosti.

Karvinské náměstí i nedaleké lázně Darkov s nedávno zrekonstruovaným mostem přes řeku Olši jsou hmatatelným příkladem, že v poslední době se ve městě, stejně tak jako v jeho okolí, mnohé změnilo k lepšímu, byť si to mnozí zdejší obyvatelé nechtějí za žádnou cenu připustit.