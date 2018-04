Roztancujte se na unikátní výstavě britské populární hudby

Baví vás rock, pop, dance a další hudební žánry? Zajímalo by vás, jakým způsobem ovlivnily populární styly život ve Velké Británii? Vydejte se do londýnské multimediální O2 arény, které se přezdívá Bubble a ponořte se do světa hudby, umění a vědy.

Zažili jste někdy výstavu, kde se můžete sami aktivně zapojit a vyřádit se společně s přáteli nebo dětmi? V londýnské Bubble aréně na vás čeká plno možností, jak se zabavit a dokonce si můžete odnést video s vlastní nahrávkou či choreografií.

Expozice je rozdělena po desetiletích na šest sekcí, také podle hudebních stylů a celou dobu Vám dělá společnost virtuální průvodce, se kterým si můžete užít spoustu legrace.

Naučte se od zkušeného virtuálního rádce, jak se "správně vlnit” na britský pop a nahrajte si památeční záznam Vašeho vystoupení. Máte možnost vybrat si z tuctu různých tanečků - umíte například twist nebo disko?

Stanovte si tempo prohlídky

Za použití elektronické vstupenky Smart ticket budete sami dirigovat tempo vaší prohlídky, komunikovat s průvodcem a nahrávat Vaše vystoupení. A přestaňte pochybovat o tom, že neumíte tančit. Zde je ta správná příležitost užít si s přáteli či rodinou parádní hodinu tance a stát se hvězdou videoklipu.

V další části prohlídky si nasadíte sluchátka a prosvištíte historií britské populární hudby od roku 1945. V zázračném přehrávači naleznete sbírku tisíců skladeb a uměleckých vystoupení známých jmen od kabaretních umělců až po současné hvězdy taneční hudby, jako jsou Chemical Brothers, Ronnie Size či Orbital.

Každá nahrávka vypráví příběh o interpretovi vámi zvolené skladby prostřednictvím obrazů, filmů a textových záznamů – je jen na Vás, koho si pustíte do sluchátek – v tuto chvíli jste právě Vy DJ.

A nezapomeňte objevit historii přehrávání hudby – od magnetofonových desek přes "elpéčka”, cd disky až k modernímu sdílení hudby prostřednictvím internetu.

Každý den od 10 hodin do 18.30 je otevřena jedinečná výstava pro širokou veřejnost. Děti mladší 12 let musí dorazit s dospělým doprovodem, existuje několik variant zvýhodněného vstupného – více informací o vstupenkách naleznete zde Click Here.

Přímo na této adrese si můžete objednat vstupenky na British music.

Aktuální programová nabídka, kde se dozvíte o výjimečných akcích, které můžete vidět společně s expozicí britské populární hudby naleznete zde.

British Music Experience INTERACT: Pohrajte si uprostřed interaktivní výstavy šedesátileté historie populární hudby od tradičního jazzu až k dub stepu. DISCOVER: objevujte originály slavných skladeb, nejslavnější kostýmy, hudební nástroje a nejpodivnější předměty, které patřili slavným zpěvákům a umělcům. LEARN: poznejte lidi, místa a hudební momenty, které se zapsaly do historie britské a následně i světové populární hudby. PLAY: zahrajte si na kytaru, bicí, klávesy! Zazpívejte si a nebo si natočte vlastní taneční videoklip.

Více informací o Velké Británii hledejte na www.visitbritain.cz.

Staňte se fanouškem Love UK na Facebooku.