Rozsáhlé krachy cestovek nehrozí

Tak například s penězi od klientů letos v červnu zmizeli zástupci britské cestovní agentury EHVC, která sídlila v Brně. Tato britská společnost lákala klienty na nabídku hotelů a penzionů v celé Evropě. Nezajišťovala však dopravu, stravu ani nenabízela pojištění. "Zaplatili jsme padesát tisíc s tím, že si pak sami vybereme, kam chceme jet na dovolenou. Teď je kancelář zavřená, telefony ani žádné jiné spojení neexistují, nevíme, kam se obrátit," tvrdí jeden z klientů agentury EHVC.

Martin Šedý z brněnské cestovní kanceláře Emma uvedl, že lidé by si cestovní kanceláře měli vybírat podle toho, jaké na ni mají doporučení a jak dlouho už poskytuje svým klientům služby. "Zda je cestovka pojištěna proti krachu nebo ne, zjistí klient z pojistné smlouvy, kterou by měl dostat, ta je však na první pohled dost složitá. Proto stačí chtít vidět koncesní listinu, na které je záznam o tom, zda je cestovní kancelář proti krachu pojištěna," řekl Šedý. Klient by pak měl v cestovní kanceláři dostat certifikát, kde je napsáno, kam jede a také termín zájezdu.

"Pojišťovna zabezpečí návrat z dovolené, případně vrátí zaplacenou zálohu. Pokud jede zákazník na čtrnáct dnů a cestovka po týdnu zkrachuje, tak by měl dostat zpět peníze za tu část služeb, které nestačil vyčerpat," řekl Šedý.

Pojištění proti krachu se však vztahuje na zájezdy, kde cestovní kancelář zajišťuje dopravu a ubytování. "Když si zájezd zákazník kupuje a dostane certifikát, tak je zájezd pojištěný," řekl Šedý. Lidé se zatím podle zkušeností pracovníků z cestovních kanceláří a pojištění proti krachu příliš nezajímají. "Moc se neptají, dotazy spíše směřují, kam se jede a za kolik a někde vzadu je pojištění. Asi to začne být podstatné, až se bude něco dít," dodal Šedý.