Rozmanitost Švýcarska láká

Střediska nejsou megalomanská a lyžuje se většinou v okolí městeček a vesnic, které si zachovaly svůj původní ráz.

Známá lyžařská a snowboardová střediska jsou ve Švýcarsku položena hodně vysoko, a nabízejí proto záruku sněhu.



Ceny jsou letos obdobné jako v jiných alpských zemích. Využít lze slev pro rodiny, děti a mládež i nabídky před a po sezoně.

Letošní prázdniny Prahy 1 až 5 už například spadají do období po hlavní sezoně. Nejlevnější variantou je ubytování v apartmánu nebo bytě s možností vlastního vaření.



Zajímavá je letos i nabídka letecké dopravy do Sionu a Ženevy, odkud to do nejbližších středisek trvá pouhých 30 minut. Tedy z Prahy až na sjezdovku za necelé dvě hodiny.



ZERMATT: Asi nejznámější lyžařské středisko Švýcarska spojené s italskou Cervinií pod nejfotografovanější horou Matterhornem. Má sjezdovky až do výšky 3889 metrů a je jich 198 kilometrů. V loňském roce zde byla dokončena nejdelší lanovka postavená na ledovci. Pobyt si lze zpestřit návštěvou nejvýše položené ledovcové jeskyně (vstup v ceně skipasu) nebo aperitivem v Iglu Hotelu na Malém Matterhornu. Středisko je bez automobilového provozu, auto je třeba zanechat v Täschi a dál jet vlakem. Další informace najdete ZDE



ST. MORITZ: Jedna z nejlepších lyžařských oblastí, jejíž sjezdovky sahají až do výšky 3303 metrů. Leží ve východní části Švýcarska v Graubündenu. Potkat tady můžete i řadu světových celebrit. St. Moritz se pyšní vysokým počtem slunečných dnů. St. Moritz a Zermatt spojuje Glacier Express (Ledovcový expres), který svou trasu ujede za 7,5 hodiny a jedinečné výhledy vám nedovolí se nudit. Více ZDE

SAAS FEE: Tratě se zde nacházejí až do výšky 3600 metrů a sjezdovek je 100 kilometrů. Na nejvyšší kótu vás zaveze nejvýše položené metro na světě. Vrcholy okolních čtyřtisícovek si nejlépe vychutnáte při obědě či kávě z otáčivé restaurace na Mittel Allalinu. Středisko nabízí i rozsáhlý Snow Park a terény pro denní i noční sáňkování. I tohle středisko je bez automobilového provozu. Saas Fee žije i v noci, má velkou nabídku klubů a barů, což ocení hlavně mladí lidé. Čtěte TADY



JUNGFRAU: Druhá nejznámější hora Švýcarska dala jméno i tomuto regionu. Sjezdovek je 213 kilometrů a míří až do výšky 2971 metrů. Rozsáhlý a rozmanitý lyžařský areál je spojený vleky, lanovkami a vlaky. Právě vlakem se dostanete až do nejvyššího místa, odkud můžete sjet na lyžích, ale vlak pokračuje ještě dál až do nejvýše položené železniční stanice v Evropě na Jungfraujoch (3454 metrů). Odtud uvidíte na nejdelší alpský ledovec Aletsch, dlouhý 24 km, který je od roku 2001 památkou Unesco. Více informací ZDE



ENGELBERG: Je to nejbližší lyžařská oblast pro cestující z Curychu, má 82 kilometrů sjezdovek až do výšky 3020 metrů. Má výborné spojení přímým nočním lehátkovým vlakem z Prahy. Areál pro lyžaře a vyznavače snowboardu všech úrovní. V městečku najdete klášter, muzeum a sýrárnu. Další informace najdete ZDE



ALPY U ŽENEVSKÉHO JEZERA: Nejznámější a nejvýše položené středisko je zde Diablerets. I tady se lyžuje na ledovci. Středisko je propojeno s dalšími areály - Villars, Col des Mosses a Chateau d'Oex. I tady najdete terény všech stupňů náročnosti.

NENDAZ: Jedno ze středisek v oblasti Les 4 Vallées rozsáhlý lyžařský areál - celkem má 331 kilometrů sjezdovek. Nendaz má naprosto jedinečný výhled do údolí Rhony, které nabízí velký počet apartmánů, tedy velmi oblíbené formy ubytování pro české lyžaře. Je také střediskem vhodným pro rodiny. Ze Sionu sem dojedete již za třicet minut. Čtěte TADY



ALETSCH: Středisko s výhledem na Aletschský ledovec uspokojí i nejnáročnější lyžaře a zároveň nabízí jedinečnou kulisu. Více informací najdete ZDE



VAL D'ANNIVIERS: Živoucí alpský skanzen s areály, které jsou propojeny. Nejvýše položené středisko Zinal připravilo balíčky pro české turisty cestující do Sionu, kde je zajištěn transfer. Více se dočtete TADY



LEUKERBAD: Největší termální lázně v Alpách s několika bazény, vnitřními i venkovními. Zdejší bazény a hotely jsou propojeny nákupními zónami a butiky, jediné, co vás tu na začátku asi překvapí, jsou lidé v županech a pantoflích na nákupech.