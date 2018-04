Rozlučte se se starým rokem na zámku či v perníkové chaloupce

Silvestr na zámcích: středověké Dětenice či alchymistické Mcely

Cesta lemovaná loučemi, trubači u vchodu a středověká zábava s ohňostrojem. To všechno čeká 31. prosince návštěvníky barokního zámku Dětenice, za jehož branami se bude cestovat časem. Do období udatných rytířů vás přenesou vystoupení bláznivých kejklířů, šikovných šermířů či polykače ohňů. Rozlučka se starým rokem se neobejde ani bez tance a podupovat do rytmu budete moci na stolech, na seně či v zámeckých sálech. S odbitím půlnoci se Dětenice rozzáří velkolepým ohňostrojem a lepší start do nového roku jste si ani nemohli představit.

Preferuje-li královskou zábavu ve velkém stylu, vydejte se do středočeského zámku Mcely. Tajemnou silvestrovskou nocí vás bude provádět císař Rudolf II. a záhadná Sirael. Kromě kulinářských delikates si budete moci vychutnat i sweet bar plný alchymistických překvapení či zázračných elixírů. Hned úvodem vás okouzlí živá klavírní hudba, kterou později vystřídá zábava v doprovodu DJ.

S programem svých dětí si nemusíte dělat starosti, na zámku bude po celý večer připraven dětský koutek. Nezapomnělo se ani na tradice - půlnoční přípitek s ohňostrojem, ale především novoroční čočka pro štěstí.

Šumavu zaplní zářící pochodně, stoupat se bude na Javorník

Holdujete spíše sportu a strávíte vánoční svátky na horách? Tak nevynechejte tradiční silvestrovský sjezd na Špičáku. Po setmění, v 17 hodin, se na nejprudší sjezdovce Šance rozloučí šumavští lyžaři s končícím rokem, a to přímo zářivě. Sjíždět se totiž bude s plápolajícími pochodněmi. V skiareálu Špičák pak bude zábava gradovat u dobré muziky a nádherného ohňostroje.

Výlet za šumavským sjezdem můžete 31. prosince zkombinovat s dopoledním výstupem na nedaleký Javorník, jenž začíná v 10 hodin. Ať na vrchol dorazíte z jakékoliv strany, čeká na vás příjemné posezení a snížené vstupné na Klostermannovu rozhlednu.

Silvestrovská noc v Národním divadle i ve Zlíně

V posledních hodinách starého roku se nezapomnělo ani na umění a milovníci divadla by už měli chystat své róby. Národní divadlo v Praze nabídne pro své návštěvníky tři představení, mezi nimiž nechybí ani balet Louskáček, ale především speciální večer ve Státní opeře.

V Státní opeře se můžete těšit na Straussova Netopýra i tanec na jevišti

Od 20 hodin bude uvedena Straussova opera Netopýr, po půlnočním přípitku si budete moci užít tanec na jevišti. Silvestrovský večer plánují také divadelníci v Zlíně, kteří si pro své fanoušky připravili komedii Dokonalá svatba.

Děti si užijí Silvestr na bobové dráze či v perníkové chaloupce

Při plánování programu na poslední den v roce nezapomeňte na své ratolesti.

V hlavním městě se s nimi můžete vydat na proseckou bobovou dráhu, kde se bude celé odpoledne soutěžit a jezdit. Akce odstartuje ve 12 hodin a bobová dráha pro rodiče s dětmi bude zcela zdarma. Pokud vám budou docházet síly, novou energii budete moci doplnit u ohně - podávat se budou opečené buřty či silvestrovský punč. v 18 hodin dětské radovánky ukončí ohňostroj.

Pro nejmenší si bobová dráha v Praze připravila silvestrovské jízdy zdarma

Pohádkovou rozlučku se starým rokem chystá pro malé i velké Perníková chaloupka u hradu Kunětická hora. Na zimní spánek se bude ukládat ježibaba, která vyleze na pec a nastaví si budíček až na březen. Při poslední silvestrovské prohlídce bude moci ochutnat i místní gastronomickou specialitu - pečené holuby.