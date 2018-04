Takhle vypadá pozemský ráj. Louky ve Slovinsku zaplavily bílé narcisy

Může se hodit Kdy přijet

Přesný termín, kdy tu spatříte ty nejkrásnější scenérie, bohužel nelze dopředu stanovit. Podmínky pro vývoj narcisů se odvíjí od intenzity předešlé zimy a samozřejmě aprílových výkyvů počasí. Drtivá většina atraktivních snímků narcisů z okolí obce je pořízena na závěr první květnové dekády. Do výše položených stanovišť na svazích Golice, Rožce či Španova vrchu, obvykle přichází hlavní etapa až během druhé půle května, samotnou Golicu leckdy krášlí bělostný háv narcisů ještě po prvním červnu. Abyste skutečně nepropásli ten pravý čas, doporučuji začít okolo půle dubna pravidelně sledovat web Turistického sdružení Golica, kde zveřejňují počátek rozkvětu a prognózu pozdějšího vývoje. Aktuální situaci si můžete telefonicky ověřit na čísle 0038645863178. Kde hledat

Teritorium hlavního výskytu narcisů je orientačně vymezeno osadami Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico a Javorniški Rovt. Rostou především na jižně orientovaných lukách, v nadmořské výšce 800 až 1 500 m. Planina pod Golico leží 4 km severně od města Jesenice, průmyslového střediska Kraňska. Do obce během pracovních dnů zajíždí pravidelná autobusová linka místní hromadné dopravy. Zároveň Jesenice disponuje slušným rychlíkovým spojením s rakouským Villachem. Přímo na místě poskytuje informace kancelář Turistického sdružení Golica. V květnu a červnu má otevřeno o víkendech od 8 do 16 hodin. Nocleh zde získáte například v horské chatě Fenc položené na horním konci obce, další variantu představuje ubytování u soukromníků na místních farmách. Vyznavači vysokohorské turistiky mohou využít služeb sezonní horské chaty pod vrcholem Golice. Kam ještě za půvaby narcisů

Slovinské Karavanky zdaleka nejsou jedinou evropskou lokalitou, kde se můžeme potěšit půvaby divokých narcisů: velice známý výskyty ukrývá například oblast rakouského Dachsteinu, hodně jich kvete také na italské straně Julských Alp a v tamním podhůří. Další známé stanoviště představuje Poiana narciselor de pe Saca v rumunském horstvu Rodna, rovněž je najdeme na chorvatské Dinaře nebo srbském Maljenu. Další informace na www.tdgolica.com, http://turizem.jesenice.si/,

www.karavanke.eu