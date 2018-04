Rozhovor s prezidentem asociace cestovních kanceláří

Odpovědi prezidenta Asociace cestovních kanceláří a agentur Vlastimila Světlíka si můžete přečíst ZDE.

Prezident ACČKA Vlastimil Světlík, který se zabýval cestovním ruchem již před listopadem roku 1989, se během on-line rozhovoru vyjadřoval i k novému zákonu o cestovních kancelářích. Narozdíl od některých odpůrců se nedomnívá, že by zákon likvidoval střední a menší kanceláře. Spíše věří , že se konečně díky novele zákona podaří oddělit "zdravé CK" od těch "nemocných". Proto i asociace, jejímž prezidentem Světlík je, sestaví do budoucna černou listinu neplatičů, aby měli občané alespoň nějakou možnost zjistit, které cestovní kanceláře neplní svoje povinnosti. V současné době totiž neexistuje žádý oficiální seznam, který by varoval turisty před nespolehlivými cestovkami.

Co se týče atraktivních míst pro cestování, není podle Světlíka tak lehké odhadnout, které země budou hitem příštích sezon." Cestovní ruch je nevyzpytatelný. Trvale se drží již několik let Řecko, přelévá se zájem mezi Španělskem a Chorvatskem, možná nějaká exotika" prohlásil Světlík. A co nějaký typ na dovolenou? "Já se zanedlouho chystám na poznávací cestu do Keňi, možná to by byl vhodný tip," dodal Světlík, který zodpověděl i úsměvnou otázku, kam by na dovolenou poslal svoji tchýni: "Mám hodnou tchýni, takže bych jí dopřál hezkou dovolenou dle jejího výběru (ale s finančním limitem)."