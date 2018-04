Rozhovor s Antonínem Procházkou :"Jsem rád, že jsem byl při tom..."

Nezbylo moc casu na besedovani, ale i presto jsem vyuzila one kratne chvile k tomu, abych se na osobni pocity zeptala samotneho autora muzikalu."Venkoncem liby. Jsem rad, ze se to vsem akterum povedlo, ze hra mela u publika odezvu a ze jsem u toho mohl byt. Nejen z premiery, ale z kazdeho predstaveni bylo videt, jak divaci sve herce miluji.""Jednu moji hru davali v Polsku. Ale videl jsem ji jenom na videokazete. Tady v Kanade mam tedy svou zahranicni premieru."To, co jsem citil, byly spise obavy, jestli publikum - byt ceske, ale prece jenom zijici v cizi zemi - prijme ty fory, ktere zabiraji doma. Byl jsem mile prekvapen, ze smich v Torontu znel prakticky na stejnych mistech jako v Plzni.""Hlavne ocenuji odvahu, s jakou se pustili do tak tezkeho projektu. Muzikal je zanr, ktery vyzaduje syntezu hrani, zpevu, pohybu. Nove divadlo ma to stesti, ze takto vybavene herce ma.""Po case mam vzdycky stejny dojem, ze by to melo byt kratsi. Kde ale skrtat, to ale nevim.""Cestuji rad. Pobyt v cizi zemi je pro me vzdycky prinosem. Ale jestli se ptate na to, zda jsem nasel novy namet na hru, tak to ne. Naordinoval jsem si hlavne dovolenou.""Videl jsem zajimavou opery The Gold Ass a muzikal Jolston. Dobry dojem na me udelalo mesto Toronto. City je velmi elegantni. Nejprijemnejsim zazitkem je, ze jsem nasel hodne skvelych lidi.""Aby je nikdy neopoustel enthuziazmus, chut, radost, sranda a hlavne aby je nikdy neopustili divaci."" V Torontu jsem mel takovy latentni dojem, ze nejsem v cizine. Byl jsem neustale v ceske spolecnosti: hral jsem cesky divadlo, chodil jsem na vybornou drskovou do ceske hospody a pil jsem plzenskou dvanactku. Mel jsem pocit, ze jsem nepreletel ocean, ale presel doma ulici. Nenasel jsem inspiraci, ale cennou zkusenost - ze domov neni tam, kde platis cinzi, ale tam, kde najdes zpriznene duse. A za to dekuji."Pro Nove divadlo v Toronte je kazda navsteva z domoviny velkym svatkem. Ne jen pro to setkani s hereckou osobnosti, ale take proto, ze se herci necemu novemu nauci, ze necim obohati sebe a tim prirozene i sve divaky. Profesionalove v Plzni zvladli hudebni komedii za sedm tydnu. Herci z Noveho divadla se museli spokojit se zhruba 50 zkouskami po trech hodinach. Ale snazili se hru o nic neosidit. Tim vice je pak tesi uznani profesionala, o to vice si vazi jeho pritomnosti mezi sebou. A za to, cim obohatil pan Prochazka nas, herce z ND ( a potazmo i nase divaky), zase dekujeme jemu my. Bylo nam s Vami opravdu krasne. Takze, nekdy zase na shledanou, a at Vam to pise, treba to bude tentokrat neco humorneho na tema torontske Nove divadlo...Poznamka autorky: k Novemu divadlu v Toronte se jeste vratime. Slibuji ctenarum, ze je seznamim s jeho protagonisty i s tim, jak to dela, ze v pristim roce oslavi sve 30. narozeniny.