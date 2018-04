Rozhovor o obchodu mezi Českou republikou a Severní Amerikou

* Pane rediteli, co mela konference na programu?



"Konference se v podstate zabyvala novym zmerenim krajanskych organizaci v Severni Americe. Po porazce komunismu vyvstala otazka, co mohou nyni krajane pro svoji starou vlast udelat. Proto stranka zvyseni obchodu mezi zememi spolecenstvi NAFTA a Ceskou republikou (coz je hlavnim cilem Cesko-Severoemericke obchodni komory) byla tematem fora, rizeneho znamym industrialistou panem Karlem Velanem. Ten spolu s panem Tomasem Batou byl zvolen do cela Cesko-Severoamericke obchodni komory. Pri teto prilezitosti mela v Minneapolis svoji prvni radnou schuzi Spravni rady, ktera zvolila svoje vedeni, schvalila stanovy organizace a prijala pracovni program pro tento rok."



* Ustaveni Cesko-Severoamericke obchodni komory bylo v Bostonu slavnostne vyhlaseno 28. rijna lonskeho roku pri prilezitosti 80. vyroci vzniku Ceskoslovenska. Jake vysledky jste za toho pul roku zaznamenali; odpovidaji planu, ktery jste pri zalozeni Komory prijali?



"Potesilo nas, ze jsme se setkali s velkym zajmem byznysmanu. Komora ma jiz dnes operujici kancelar v Atlante (s cesky mluvici pracovnici Marcelou Krsovou-Marynakovou). Podarilo se nam vydat nakladem 7000 kusu casopis GATEWAY TO EUROPEAN MARKETS, ktery je jeho pokracovanim teto publikace zalozena v Toronte v roce 1991. Navazali jsme spolupraci s velvyslanectvim Ceske republiky ve Washingtonu, Ottawe a Mexico City. Velmi uzce spolupracujeme s konzulaty CR v New Yorku a Montrealu. Mame svou reprezentaci v americkych statech Minnesota, Indiana, New England, New York, na tomtez pracujeme i v Luisiane, Michiganu a dalsich. V Mexiku mame jiz jednoho z nasich viceprazidentu pana Ivo Sterna a oficialni kancelar ve meste Cuernavaca."



* V Toronte pracuje obdoba severoamericke obchodni komory. Je to nahoda, anebo cilovany umysl - mit dve komory?



"Na tuto otazku bych rad odpovedel prirovnanim: Je znamo, zenez se muzikal uvede na Brodwayi, vyzkousi se nejprve v Toronte. Takova zkouska uspesnosti trva zhruba tri mesice. My jsme si vyzkouseli, jak se ,dela, ceska obchodni komora v Kanade skoro deset let. Nyni muzeme nabyte zkusenosti a overene metody uplatnit na trhu, ktery je vice nez desetkrat vetsi (Kanada ma 30 mil. obyvatel), a to nepocitam Mexiko. Nasim hlavnim ukolem je pomoci ceskemu exportu proniknout na trhy Severni Ameriky. Je tedy logickym vyustenim nasi prace, ze jsme se na tuto sanci soustredili. Obe sesterske organizace spolupracuji a maji ve svych reditelskych radach i nektere spolecne osobnosti, jakymi jsou napr. panove Bata a Velan."



* Mohl byste ve strucnosti nastinit blizkou budoucnost?



"Nejdulezitejsim ukolem je navazat spolupraci s ceskymi firmami, ministerstvy a organizacemi a zacit propagovat nase internetove a marketingove sluzby mezi ceskymi firmami. Musim zduraznit, ze jsme nevladni organizaci, coz take znamena, ze nejsme nikym dotovani. Jedinym nasim zdrojem prijmu jsou clenske prispevky a poplatky za sluzby, ktere poskytujeme. A nejvetsim vkladem v teto cinnosti je fakt, ze mnozi z nas ziji v Severni Americe jiz desetileti, takze dobre znaji tento trh, obchodni zvyklosti a mentalitu, coz je nedocenitelnym kladem pri preklanuti pocatecniho tapani tech, kteri se rozhodnou se na tento trh prece jen dostat. Chtel bych vyzvat vsechny, kteri by meli chut a odvahu zabydlet se v teto trzni oblasti, aby se na nas s duverou obratili. "