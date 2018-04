Rozhledny, ze kterých se nerozhlédnete. Absurdní vyhlídky Bílých Karpat za miliony

Může se hodit Jak se tam dostat Všechny čtyři výše popsané rozhledny lze navštívit za jeden den, autem nebo na kole. Za východisko zvolte Javorník na Veličkou a vydejte se odtud směrem na slovenské Vrbovce. Za posledními domy překonáte prudké stoupání, které končí hned vedle rozhledny Drahy s malým odpočinkovým altánem.

K další rozhledně Poľana je třeba popojet cca 10 km. Pokračujete do osady U Sabotů, kde odbočíte vlevo na Myjavu. Na kole vás čeká velmi strmé šlapání přes hřeben Bílých Karpat. Na jeho vrcholu, kde se odkryje impozantní výhled, odbočíte vlevo do osady Poľana a zakrátko již uvidíte rozhlednu.

K třetí rozhledně Hrajky se jede převážně z kopce a to až do města Myjavy (8 km), kde odbočíte vpravo na Sobotiště. Po průjezdu vesnicí Turá Lúka začne silnice stoupat a zakrátko je již vidět po levé ruce rozhledna Hrajky. Vedle ní je odpočinkový altán a poškozený památník, připomínající popravu 12 evangelíků v roce 1672.

K poslední rozhledně Žalostiná vede cesta hodně kopcovitým terénem. Je třeba se vrátit do Turé Lúky, zde odbočit vlevo a přejet přes hřeben do Vrbovců. Odtud následuje další dlouhé a strmé stoupání až do osady Hate, kousek pod vrcholem Žalostiné (cca 1 km). Cesta zpět do Javorníka vede opět přes Vrbovce, osadu U Sabotů a kolem rozhledny Drahy. Celkem měří okruh něco málo přes 50 km. Mapy

1 : 50 000 KČT č. 95 – Bílé Karpaty

1 : 50 000 VKÚ č. 129 – Malé Karpaty, Bradlo

1 : 50 000 VKÚ č. 149 – Chvojnická pahorkatina, Skalica