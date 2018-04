Unikátní rozhledna Špulka i Ptačí stezka. Hezký výlet kousek od Prahy

A proč Špulka? Rozhledna totiž svým tvarem i celkovým vzhledem opravdu připomíná starodávnou dřevěnou špulku na nit. Originální stavba se budovala podle návrhu architektky Ivety Torkoniakové.

Z rozhledny se nabízí krásný kruhový výhled na Benešovsko a Posázaví, za dobrých povětrnostních podmínek pak lze dohlédnout například až na Sněžku.

Rozhlednu tvoří ocelová, částečně dřevem obložená konstrukce ovinutá točitým schodištěm s rovnými 150 schody až na samotnou vyhlídkovou plošinu ve výšce 30 metrů. Plošina je vzdušná, prostorná (má průměr 5,8 metru) a tvoří ji vkusná kombinace oceli a dřeva. Díky zkosenému tvaru pak máte při pohledu z plošiny do kraje pocit, jakoby jste jen tak viseli ve vzduchu.

Pod rozhlednou, a také na spodní odpočinkové plošině těsně nad zemí, pak nechybí ani zázemí v podobě laviček, stojanů na kola a podobně. U paty rozhledny jsou také instalovány naučné panely, které vás seznámí s historií okolních obcí, zajímavostmi v okolí a také se zajímavými daty spojenými se samotnou rozhlednou. Dozvíte se například, že tu už kdysi existovala dřevěná triangulační věž, která byla funkční zhruba do roku 1960.

Další zajímavostí je také samotná plocha pod rozhlednou, dlážděná kameny z nedalekého lomu. Ty jsou umístěné tak, že při pohledu shora z rozhledny tvoří mapu mikroregionu CHOPOS, který stavbu rozhledny zaštiťoval. V této kamenné mapě jsou pak umístěné i kameny s názvy obcí a památek z tohoto mikroregionu.

Výhled na Lbosín Vyhlídková plošina rozhledny Špulka

Procházka po Ptačí stezce

Špulka a Ptačí stezka Základní kámen položen 27. 4. 2013

Otevření rozhledny Špulka a Ptačí stezky 26. 4. 2014

Nadmořská výška kopce Březák je 533 metrů nad mořem

Délka Ptačí stezky je jeden kilometr

Celková výška rozhledny je 37,6 metru

Vyhlídková plošina je ve výšce 30 metrů

Na plošinu vede 150 schodů

Turistická známka č. 2059

2 schránky pro geocaching (GC4Y1PV a GC4X84V)

Souřadnice rozhledny: N 49.793551, E 14.825792

Souřadnice parkoviště: N 49.792115, E 14.832454

Další informace: www.chopos.cz

Součástí projektu je i Ptačí naučná stezka vedoucí k rozhledně od záchytného parkoviště v obci Lbosín. Nepříliš prudká stezka, dlouhá asi kilometr, je vhodná i pro děti, kola či kočárky. Na jednotlivých zastaveních Ptačí stezky si můžete procvičit znalosti ptáků našich lesů, ale uvidíte tu například i zmenšený kamenný Stonehenge, který si z kamenů postavily děti ze školy z nedalekého Divišova. Najdete tady také malý rybníček s vodníkem, kde si děti mohou vyzkoušet chytání ryb na udici. Celou stezku lemují krásné dřevěné postavičky, které zhotovila nadšená řezbářka Jitka Vondráková ze Lbosína.

Rozhlednu najdete snadno, je zdálky viditelná a asi nejlépe sem dojedete buď z Benešova po silnici č. 111, nebo po dálnici D1, kde sjeďte na exitu 41 a pokračujte přes Divišov do Lbosína na odstavné parkoviště. Dále k samotné rozhledně už je po Ptačí stezce přístup pouze pro pěší a cyklisty.

V sobotu 26. dubna se v 9 hodin slavnostně otevře nejprve Ptačí stezka, v 10 hodin pak samotná rozhledna Špulka. Symbolické přestřižení pásky se zúčastní všichni, kteří se na výstavbě rozhledny podíleli. Nebude chybět ani živá hudba a občerstvení.

Kamenná mapa mikroregionu Strážci stezky od lbosínské řezbářky Jitky Vondrákové

Rozhledna nebude mít provozní hodiny ani vstupné a bude volně přístupná, uvažuje se pouze o uzavření v zimních měsících kvůli bezpečnosti. Pro fandy geocachingu pak budou k dispozici dvě kešky – tradiční, věnovaná rozhledně, a multi, věnovaná Ptačí stezce.

Pokud vám zbude čas, tak v okolí můžete navštívit například známý hrad Český Šternberk nebo hezky opravený zámek Jemniště s krásným zámeckým parkem, oba ve vzdálenosti do 10 kilometrů od rozhledny.

Dětský rybníček s vodníkem na Ptačí stezce

Co říká manažer projektu Miroslav Kratochvíl

Manažer projektu ing. Miroslav Kratochvíl u základního kamene

Čím je podle vás právě tato rozhledna unikátní?

Špulka je zajímavá už svým nevšedním tvarem. Ať se na ni podíváte odspodu nebo shora, vždycky vám připadá, že někam padá. Je to jeden veliký optický klam. Jistě je nevšední a zajímavá kamenná mapa mikroregionu, nebo Venkovní kronika plná lidí, kterým je Špulka blízká. Velmi si také vážím spolupráce 21 obcí, jejichž představitelé to neměli vůbec jednoduché, když se několikrát museli rozhodovat, zda z počátku bláznivý a poněkud utopistický záměr podpořit či zamítnout. Výjimečná je i realizace projektu. Nevím, kolik existuje projektů, které by ovlivnily i samotné projektanty, stavební firmy a další společnosti, aby se vše dělalo s jiným a mnohem vznešenějším úmyslem než dosáhnout zisku.

Tipy na výlety kam na hrady a zámky Sezona výletů začíná! Využijte slunečné víkendy a objevujte hrady, zámky, tvrze, rozhledny a spoustu dalších zajímavých míst v České republice. Stáhněte si tipy na výlety, které vám ušetří spoustu času při plánování!

Kolik času vůbec zabral celý projekt od nápadu až po dokončení?

Jestli dobře počítám, tak dnes to bude pět let a osm měsíců. Poněkud delší časový úsek, ale když se ohlédnu zpátky, bylo to nezbytné. Prošlapávali jsme neznámé cesty. Když jsme se v roce 2010 dozvěděli přibližnou cenu díla, bylo jasné, že cesta bude ještě mnohem klikatější. O to víc jsem chtěl do projektu vtáhnout velké množství lidí z regionu a vzbudit ve všech zájem podílet se na regionálně zajímavé stavbě.

Na co se návštěvníci mohou u Špulky těšit?

Určitě na krásnou okolní krajinu, ptačí stezku, krásné dřevořezby, naučná místa vytvořená dětmi z pěti škol v našem regionu. Stezka se bude ještě doplňovat i inovovat, brzy se na ní objeví skautská a myslivecká expozice. O naučném místě se bavíme i s místními včelaři. Velkým lákadlem bude výhled do vzdálené krajiny, za dobré viditelnosti jsou dokonce vidět Krkonoše.