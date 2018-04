Rozhledna na Čerchově

Čerchov je nejvyšším vrcholem v Českém lese. Tyčí se přibližně patnáct kilometrů na jihozápad od Domažlic. Na tomto 1042 metrů vysokém zalesněném kopci je kromě kamenné rozhledny i vojenský objekt s ještě vyšší věží. Na vrchol Čerchova vede řada cest. Nejlépe se na něj však dostaneme, když necháme auto stát na parkovišti v Caparticích, které se nacházejí vlevo od hlavní silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Německem, Lísková. Odtud je to pěšky na vrchol po asfaltové, později betonové silničce zhruba pět kilometrů s převýšením 320 metrů. Nejbližší železniční zastávka v Trhanově je vzdálená přibližně osm kilometrů. Kamenná, 25 metrů vysoká Kurzova rozhledna byla na Čerchově postavena v roce 1904 a předána veřejnosti v roce 1905. V průběhu druhé světové války ji však zabrala německá armáda pro vojenské účely. Po druhé světové válce za doby totality se Čerchov ocitl v tzv. hraničním pásmu s přísným zákazem vstupu. Původní turistické objekty byly kromě Kurzovy věže zbourány a postaveny nové společně s ještě vyšší věží pro rádiový odposlech. Tento přísně tajný vojenský objekt prý tehdy sloužil, podobně jako vojenský objekt na kopci Poledníku, k protivzdušné obraně státu. Po roce 1989 sice došlo ke zpřístupnění Čerchova, ale rozhledna byla kromě několika výjimek celoročně uzavřena. Teprve v červenci 2000 byla po nezbytných opravách natrvalo zpřístupněna veřejnosti. Když na ni vystoupíme po 128 schodech, naskytne se nám nádherný kruhový výhled daleko do kraje. Za dobré dohlednosti spatříme na jihovýchodě vrcholky Šumavy, jako jsou Můstek, Ostrý a nejvyšší hora Šumavy Javor v SRN a další. Před nimi pak vystupuje v SRN Hoher Bogen s vojenskou věží, na jihu a západě vidíme zvlněnou krajinu v SRN a za velmi dobré viditelnosti v pozadí spatříme i Alpy. Na severozápadě vyčnívá kopec Signalberg v SRN a vpravo od něj vystupují vrcholky Českého lesa. Těsně za naší hranicí v SRN to je kopec Ebene s rozhlednou, za ním vpravo kopec Zvon s vojenskou věží a ještě dále vpravo kopec Přimda s hradem. Stejným směrem se pak přímo naproti vypínají hřebeny Haltravy. Za dobré viditelnosti spatříme na severu Slavkovský les, vpravo za ním Doupovské hory a ještě dále na severu za velmi dobré viditelnosti spatříme i hřebeny Krušných hor. Na severovýchodě vystupují v pozadí Brdy s Třemšínem a na východě uvidíme nedaleký vrch Koráb s Rozhlednou. V rozhledně je i malé občerstvení. Zbylo-li nám po namáhavém výstupu ještě trochu sil, můžeme se zajet podívat do centra Chodska do Domažlic, kde je mimo jiné i jedna zajímavost. Tou je 56 metrů vysoká válcová věž kostela Narození Panny Marie, s vyhlídkovým ochozem, která je vychýlena od svislé osy téměř o jeden metr. Z vyhlídkového ochozu věže je krásný pohled na město a okolí.