Výlet na jedinou kamennou rozhlednu, kterou si sám postavil kovář

Kovářka je za uplynulých zhruba 70 let teprve třetí nově postavenou rozhlednou v Česku nikoli z oceli nebo dřeva, ale z kamene. Díky tomu náleží Kovářce celkem tři unikáty. Ten druhý se týká muzea: je to zatím jediná rozhledna a muzeum v jednom i s průvodcem. A za třetí je to jedna z velmi mála ryze soukromých a přitom veřejnosti dostupných rozhleden.

Na myšlenku postavit si poctivou kamennou rozhlednu přišel místní moravečský kovář Ladislav Dobeš. Po dlouhých, téměř devíti letech plánování, projektování, vyřizování stavebního povolení a také schvalování dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj došlo konečně v květnu 2011 k prvním výkopovým pracím.

Může se hodit Webové stránky: www.rozhledna-kovarka.cz Kontakt: Ladislav Dobeš, telefon 776 849 711 Otevřeno je celoročně každý pátek od 11 do 17 hodin nebo po dohodě s provozovatelem. Dalekohled vám tu na vyhlídce zapůjčí. Vstupné je dobrovolné.

Koncem července téhož roku byla pak již 13 metrů vysoká rozhledna prakticky hotová, přičemž samotná hrubá stavba trvala pouhých, až neuvěřitelných 36 dnů. Následovaly dokončovací práce na dveřích, oknech a dalších drobných prvcích rozhledny.

Ladislav Dobeš tu odvedl mistrovskou práci. Vnitřní částí rozhledny vede na vyhlídkovou plošinu ocelové schodiště s padesáti schody. Vrchol rozhledny tvoří dřevěná, zastřešená a okny opatřená nadstavba, ze které se nabízí krásný výhled do jihočeské krajiny.

Pan Dobeš je nejen skvělým kovářem, ale také náruživým sběratelem všeho, co nějak souvisí s jeho řemeslem. Rozhledna a její malé nádvoří tak slouží jako kovářské muzeum, kde najdete nejen celou řadu nástrojů, zařízení a vybavení kováren, ale i tovaryšské a výuční kovářské listy nebo dobové fotografie současných i zaniklých místních kováren.

Prohlídku kovář Dobeš rád doplní odborným výkladem k jednotlivým zajímavostem a případně na rozhledně i zapůjčí dalekohled.

Rozhledna s muzeem je otevřena celoročně, každý pátek od 11 do 17 hodin. Mimo tuto dobu si lze prohlídku dohodnout přímo s panem Dobešem na telefonním čísle 776 849 711. Vstupné je dobrovolné.

U rozhledny lze pohodlně zaparkovat a výlet si můžete spojit třeba i s vandrem, výšlapem nebo projížďkou na kole. Okolní krajina k tomu přímo láká, protože tato oblast není příliš turisticky navštěvovaná, a tak je tu opravdu klid.

V okolí se dá navštívit například zřícenina hradu Šelmberk, kterou najdete asi dva kilometry severně od Mladé Vožice, vyšlápnout lze na Velký Blaník, který také má zajímavou rozhlednu.

Pro příznivce geocachingu nechybí na Kovářce ani tematická keška.