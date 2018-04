Royal National Park - nezapomenutelný zážitek

Royal National Park byl vyhlášen slavnostně v roce 1879 pod prostým názvem Národní park. Australany ve vyhlášení národních parků předběhli o několik let jen Američané s Yellowstone NP. Současnému jménu vděčí, jak je v Austrálii obvyklé, značně kuriózní situaci: Královna Alžběta II. přes něj přelétla na své cestě do nedalekého Wollongongu. Pokud by chtěli rangeři použít stejný systém změny jména i nyní, zřejmě by narazily. Přes park totiž vede jedna z hlavních přistávacích letových tras na letiště v Sydney.

Park byl vyhlášen především jako rekreační zóna pro obyvatele Sydney. Takovou funkci, i když podstatně více regulovanou má i dodnes. Díky tomu vznikly malé osady jako například Audley nebo Gaire Beach, které slouží turistům dodnes. Oblast fungovala také jako "aklimatizační území" exotických zvířat, které importéři chtěli začít v Austrálii chovat. I přes řadu lidských zásahů je většina parku nedotčena lidskou rukou.



Pro přenocování v Royal National Parku potřebujete povolení od rangera. To můžete získat přímo v centru Sydney v Rocks vedle turistických informací na správě NPWS.

Na relativně malé ploše mírně přesahující 15 tisíc hektarů mohou návštěvníci spatřit rozmanitou přírodu. Velká část vyhledává především pobřežní scenérie včetně neodolatelného koupání ve vodách Tichého oceánu, jiní dávají přednost pěším i cyklistickým výletům v nekonečných eukalyptových lesech či subtropických pralesech. Za jasného počasí není problém vidět obrysy Sydney, kterému vévodí věž Centerpoint.

Park nabízí množství aktivit. Od lenošení na pláži přes jízdu na lodičkách v Audley až po "bushwalking", jak Australané nazývají každou pěší procházku, která vede alespoň trochu přírodou. Na výběr je spousta tras, které lze zajímavě kombinovat. Jednou u nejpopulárnějších je Coast Track, 26 km dlouhá cesta podél celého pobřeží. Začíná v malé osadě Bundeena, do které se můžete dostat autem nebo pohodlně malým trajektem vyjíždějícím pravidelně od vlakové stanice Cronulla. Po mírném stoupání vás čekají pohledy na desítky metrů vysoké pískovcové útesy a fantastické pohledy na moře.

Budete-li mít štěstí, můžete na podzim a na jaře zahlédnout i velryby, které vody okolo Sydney pravidelně navštěvují. Běžné je i setkání s wallabym, malým klokanem nebo celými stády jelenů. Fauna i flóra jsou v Royal National Parku skutečně nádherné. Ačkoliv celá cesta měří jen 26 km, rangeři doporučují rozložit si ji do dvou dnů. Rada to není zbytečná. Převýšení na cestě je značné, protože musíte překonat tři hřebeny mezi jednotlivými plážemi. Při kráse místní přírody je zběsilý jednodenní běh po Coast Track téměř hříchem. Po táhlém stoupání končí stezka v Otfordu, kde můžete strmou cestou seběhnout ještě na jedinou nudistickou pláž v parku nebo pokračovat do blízké vesnice Stanwell Park.

Park je významný nejen pro své přírodní bohatství. Na více než 80 místech po celém parku, jejichž označení získáta na informacích, lze vypozorovat zbytky dřívějšího obydlení. Oblast byla i územím kmene Aboriginců Dharawal. Pozůstatky jejich skalních kreseb jsou dodnes k vidění poblíž Bundeeny u skály Jibbon Rock.

Kopec nad vesnicí je nejen fantastickým místem pro pozorování pobřežní krajiny zvané Illawara, ale také zaslíbeným místem pro rogalisty. O víkendu si můžete pohled z ptačí perspektivy nad pobřežím vyzkoušet také i bez jakýchkoliv zkušeností v tandemových letech. Ze Stanwell Parku nebo Otfordu pak není problém vrátit se zpátky vlakem do Sydney.

Zajímavé scenérie, zcela odlišné od pobřežních, nabízí i cesta z Audley do Waterfallu. Dostat se do Audley není velký problém. Stačí vystoupit na zastávce Loftus a pokračovat kilometr a půl speciální historickou tramvají nebo pěšky k informačnímu centru v Audley. Hodiny se dají strávit lenošením ve stínů vznosných blahovičníků na pobřeží řeky Hacking, za necelé tři hodinky se pak zdlouhavým stoupáním s nádhernými výhledy můžete dostat až do konečné stanice vlaku Waterfall.