Rovníkový křest na lodi

Kdo nezažil rovníkový křest, nebyl na moři, říkávají kapitáni. Většina námořníků jej zažila, ale setkávají se s ním i turisté, kteří »překročí« při svých plavbách lodí rovník. A jak by mohl takový křest vypadat?Když se loď přiblížila k rovníku, v podpalubí se rozplétalo konopí na vousy, připravovala se nejčernější kolomaz a míchaly se různé barvy, v nichž převládala krvavě červená. Zkušenější vyprávějí nováčkům báchorky o netvorech, kteří natahují obětem ruce a nohy na skřipec, vytrhávají vousy z kůže a čekají na každou loď v okolí rovníku, kde mají natažené lano přes celé moře a nikdo, kdo ještě křest nepodstoupil, jim neuteče. Po dlouhých přípravách se pak na palubě objevil vyslanec jeho veličenstva Neptuna, slavný bojovník Tritón, ověšený zlatými šňůrami. Vyslanec upozornil kapitána, že jeho vladař přijde zítra na loď a bez řádné procedury nepropustí nikoho na druhou zemskou polokouli. Druhý den zahučela siréna a oznámila všem, že naše loď proplouvá přes rovník. K velitelskému můstku, dějišti velké slavnosti, se v hluku trubek, bubnů a kbelíků blížila početná družina v čele s vládcem moří a oceánů Neptunem. Ten měl plechovou korunu a důstojný konopný vous. Po jeho boku se vyzývavě usmívala mořská panna s rumělkovou tváří a chlupatýma rukama. Lodní doktor se zakrvavělým pláštěm připravoval půlmetrovou injekční stříkačku, půjčenou ze strojovny. Obrýlený astrolog vyměřoval kruh, kde bude stát křeslo vládce, kapitána lodi a mořské panny. Po mocném zadutí fanfár přistoupil Neptun ke kapitánovi a přečetl ze staré pergamenové listiny své podmínky. »Já mocný Neptun, vládce vod, moří a oceánů, přicházím, abych provedl slavnostní ceremoniál, kterýmžto cti se dostane všem nezkušeným individuím. Přistupujte proto každý ze jmenovaných, jak čten jest, přijímajíce jméno i očistu těl a duše své jako dar a chléb moře.« Tritón pozvedl šavli a za jásotu přihlížejícího obecenstva vlečou pochopové z temné Afriky - jsou natření kolomazí první oběť k nohám Neptuna. Pobledlá oběť klečí před Neptunem a prosí vládce o odpuštění všech hříchů. Potom odchází pod dohledem dvou Afričanů k lékařské prohlídce. Pomocníci jej položí na operační stůl, kde pod prostěradlem je viditelně ukryt silný kovový řetěz, určený pro pohodlí pacienta. Přivážou jej lanem za ruce a nohy a jeho tělo je napínáno na kladku. »Dost!« Po bolestném výkřiku doktor uznal, že je všechno v nejlepším pořádku a pokynul pomocníkům, aby zahájili zkoušku lechtivosti. Následovalo vymazání úst hořčicí, octem a medem, proklepání kolen paličkou na maso, přilepení hojivé náplasti z rajského protlaku a marmelády pod trenýrky a pacient byl uznán schopným k předání holiči. Mistr zručně natřel zákazníkovu tvář pěnovým krémem, posypal ho jemným peřím, proloženým troškou maggi, oholil metrovou dřevěnou břitvou a bez milosti svrhnul do bazénu naplněného mořskou vodou. Jakmile zmizel pod hladinou, přiběhl ochotný holič a chvilku ho tam přidržel. Pak oběť hodili pochopové do úzkého plátěného tunelu, načež přiběhl astrolog a pomohl mu proudem mořské vody z požární hadice. Několikrát se plátěný tunel nadmul, jako když velký had pojídá králíka, a pestrobarevný křtěnec vyklouznul na palubu. S posledními zbytky sil poklekl před Neptuna, políbil mořské panně ruku navoněnou pepřem a dostal nové mořské jméno: Pytlik. Nelítostné křtění nováčků, provázené smíchem a veselou náladou, m ůže na lodi trvat i několik hodin.