Rotterdam: jenom nikoho nezdržujte

Na stadion v Rotterdamu se v úterý poženou především fanoušci Španělska a Norska. Zahrají si čeští fotbalisté na tomto stadionu 2. července? Na zeleném trávníku v Rotterdamu se totiž bude hrát finále Eura 2000. Centrum Rotterdamu. Architektura jednoho z nejstarších a největších evropských přístavů. I Rotterdam je pověstný svými kanály. Rotterdam to nejsoui jenom staré architektonické skvosty.

Ráno vyjedete z rotterdamského hotelu a vidíte krásný moderní most. Chcete fotit, přirozeně. Pozdě! míní většina řidičů za vámi. Nezdržujte.Stáhnete okénko a uháníte s automobilovou smečkou dál. Rotterdam je moderní dynamické město. Na památky tady nemyslete. Ne že by tu vůbec nebyly. Tvář města je však jiná. Modeluje ji chladné sklo, beton a kovové výztuže. A především zběsilé životní tempo. Největší přístav světa nemá čas věnovat se těm, kdo nechtějí naskočit. Zboží prostě nemá čas. V Rotterdamu je povoleno vše,jen ne pomalost. Nezdržujte. Povoleno je třeba bydlet našišato. Architektonický soubor Kubuswoningen neboli Obytné kostky nesmírně šokoval svou originalitou. Ještě ani nestačil lidem zevšednět, a už se stal muzeem. Projekt architekta Pieta Blooma dostatečně působí již zvenčí. Pokud však chcete dovnitř, uvidíte za symbolické vstupné, jak se dá bydlet s okny u kotníků a se šikmými stěnami. Okolo se rýsují další moderní budovy, které můžete dělit pouze do dvou kategorií: ty výrazně zajímavé a ty ještě zajímavější. Tak lze nazvat třeba Tužku. Obytná budova v blízkosti Oude Haven, Starého přístavu, připomíná skutečně tužku se seříznutou horní, tedy střešní, částí. Děti jsou z ní celé pryč. I další stavby jsou na hony vzdáleny strnulým pracovnám narcisistních architektů. Žijí pro lidi a v jejich rytmu. Reflexní průčelí domů navzájem odrážejí své siluety a zesilují tak výrazně celkový dojem. Za skleněnými stěnami se nabízejí restaurace, kavárny, divadla a gigantická nákupní centra. Bílá masivní budova, která upoutá už z velké dálky, je zasvěcena knihám. Centrale Bibliotheek nabízí nejen bohatě vybavený knižní fond a neuvěřitelně pohotové služby. Naleznete tu i restauraci, divadlo a dvakrát týdně bleší trh na otevřeném prostranství před budovou. Vstup dovnitř je zdarma, takže mnoho lidí sem tedy zajede jen tak. Pojízdné schodiště dosáhne až posledního patra, odkud je velkolepý výhled. Rotterdam má ještě větší dominantu. Euromast neboli Evropský stěžeň je úžasné betonové monstrum, které se tyčí do výše 185 metrů. Připomíná stěžeň námořní lodi, a proto má ve výši pouhých třiceti metrů i "kapitánský můstek". Poznejte jej zblízka. Chcete výš? Do úrovně téměř sta metrů jezdí futuristický rychlovýtah. Pro obzvláštní odvážlivce je trasa až téměř k vrcholu. Dopravní prostředek je cosi na způsob raketoplánu pro meziplanetární lety. Pokud se vám zatočí hlava, zvolte výlet lodí. Přístaviště s nápisem Flying Dutchman najdete před Euromastem. Lodě jezdí každou hodinu. Na nikoho nečekají, samozřejmě. Odjíždějí přesně v celou. Když se večer vrátíte,zjistíte jinou věc. Tady ulice neusnou, ani když se setmí. Moderní čtvrti se totiž nestaly kancelářskými ghetty, jako jinde. Podařilo se v nich uchovat život. Tak se stane,že jdete mezi těmi vysokými betonovými monstry - a nevíte, do kterého lokálu dřív zaskočit. Mile vás překvapí, když v těchto místech někde zahlédnete naše plzeňské pivo. Pije se tu rovněž vcelku ucházejícím tempem. Nezdržujte ani výčepního! Mezinárodní přístav má mezinárodní bary. Vše halí jakási univerzální pohostinnost. Národní kuchyně ano. Proč tedy ne rovnou třeba hned tři najednou v jedné restauraci? Každý je spokojen. Ráno se rozhodnete, že tentokrát opravdu obhlédnete, jak takový megapřístav vypadá. Společná delta řek Rýna a Másy je uměle rozšířena. Jezdíte okolo těch neuvěřitelných 100 kilometrů čtverečních a jen tajíte dech, jak je to všechno obrovské. Těžko uvěřit, že namísto mocných jeřábů a obrovských skladišť tu kdysi kvetla idylická rybářská vesnice. Říčka, kolem které se rozkládalo pár domků, se jmenovala Rotte. Vesnice stála za hrází - odtud zbytek složeniny - dam. Rotterdam, jak to znělo dohromady, získal městská práva v roce 1340. Co ještě zbývá? Vzpomeňte duchovního velikána Erasma Rotterdamského. Jeďte se podívat na odvážné kesonové hráze v ústí delty. Stavte se v nákupní zóně Lijnbaan, kde seženete všechno, co vás napadne. Projeďte se turistickou tramvají RET. A nakonec zajeďte do blízkého Schiedamu, kde je obilná burza a který je střediskem výroby alkoholu. Nějaký si kupte,bude vás hřát, až mistrovství skončí.Rotterdam nemá dobrou pověst. Nezaslouženě.Zatímco statistiky například potvrzují, že v aglomereci žije na 130 různých národností a Rotterdam je tak opravdový Babylon, o kriminalitě hovoří střízlivou řečí: není tu o nic větší, než v jiných nizozemských městech.