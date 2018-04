Romantika kousek od Prahy. Tipy na jedinečný, nejen valentýnský víkend

V autě nestrávíte víc než hodinu a před vámi se otevře tolik půvabu, že i okoralé srdce a unavené oči pookřejí a zjihnou.

Například takový zámek Loučeň. Dosti na tom, že cestou Polabím minete Benátky, byť jen ty nad Jizerou, a těsně se otřete o obec s všeříkajícím jménem Smilovice, na konci sotva hodinové jízdy z Prahy vás čeká rozlehlý anglický park a v něm malý barokní zámek.

Koupel v šampaňském

Jistě, není to Konopiště ani Hluboká, ovšem i tady se můžete cítit jako králové a prožít si na zámku malé aristokratické povyražení. "Pro valentýnské hosty máme speciální nabídku, koupel v šampaňském," vábí romanticky založené návštěvníky Kateřina Šrámková, která má provoz zámeckého areálu s hotelem a restaurací Maxmilián na starosti.

Jedna víkendová noc s takovým servisem přijde zamilovaný pár na 4 350 korun, den pak může strávit třeba v labyrintáriu. "Zámek je velmi romantický i ve sněhu, ovšem díky počasí ho zatím mohli návštěvníci zažít jako v dubnu, tedy i s otevřeným parkem a přístupnými labyrinty," odkazuje Šrámková na unikátní soubor jedenácti bludišť.

Jedno je palisádové, další z buxusu, jiné tvoří tisy či kameny, projít je všechna chce čas. Ten nejpůsobivější labyrint je však krajně nenápadný. Až když se setmí, rozzáří se zámecké nádvoří stovkami světel, která lákají návštěvníky vystoupit ze tmy a proplést se měkkým světlem do středu bludiště.

Rádi byste něco elegantnějšího a honosnějšího? Jak je libo, Polabí je kraj malebný a pohostinný. Stačí ze zámku Loučeň ujet po silnici pět kilometrů na východ, nechat za sebou remízky, pole a pár stavení a jste na zámku Mcely.

Hýřit jako aristokraté

Tedy Chateau Mcely, protože tak se dnes jmenuje bývalý lovecký zámeček, kde se ve zlatých časech bavila mladá knížata z rodu Thurn-Taxisů na večírcích spolu s rozmařilými aristokraty, baletkami a herečkami, kteří přišli na kus řeči a zůstali týden.

Ani vy nijak spěchat nemusíte, zvlášť jestli letos oslavíte Valentýna ve velkém. Není to levné, ceny za osobu se na víkend od 14. do 16. února pohybují od devíti do dvaceti tisíc, zato se vám ovšem dostane v zámku uprostřed Svatojiřského lesa luxusní péče. A kdo ví, možná i něčeho navíc.

"Máme několik stálých hostů, kteří u nás postupně oslavili zásnuby, pak svatbu a nakonec křtiny. Dokonce víme i o miminku, které je tady od nás," usmívá se PR manažerka barokního Chateau Mcely Eva Plchová. Pokud zatím tápete, co zde klientelu inspiruje k romantickým gestům, pak nahlédněte do místní valentýnské nabídky. Její součástí je například smyslný rituál v lázních, který obnáší očistu, masáže a zábaly. "Šéfkuchař Honza Štěrba bude servírovat speciální čtyřchodové menu k posílení lásky," přidává Plchová další afrodiziakum, které vás přiměje ochutnat ústřice, pastinákový krém s krevetou či kachní stehno v restauraci Piano Nobile, kterou vyhodnotil Maurerův průvodce Grand Restaurant pro rok 2014 jako vůbec nejlepší v zemi. To tedy není k zahození.

"Pokud bude příroda dál milosrdná, určitě by se měli návštěvníci projít naším parkem nebo zavítat do blízké Jabkenické obory," dává Plchová tip na příjemný výlet do míst, která jsou dnes domovem dvou stovek daňků evropských.

Romantika v Polabí

Jabkenickou oborou ovšem výčet působivých zákoutí zdejšího regionu nekončí. Těší-li vás pohled na háje, rybníky a zákruty Labe, vyzkoušejte také Chateau Kotěra v Ratboři u Kolína nebo zámek Liblice nedaleko Mělníka.

Mělnicko je přitom samo o sobě kraj dostatečně romantický, vždyť tu najdete vedle sebe zámek nad soutokem Labe a Vltavy, vinice, jež dávají lahodné víno, Kokořín utopený v lesích i přírodní jezera. Uprostřed všech těchto krás stojí Liblice obklopené parkem a vábící hosty prožít si v zámeckých interiérech zimní romanci, a to doslova.

Přesně tak se totiž jmenují speciální pobyty za 4 195 korun, při kterých můžete relaxovat v lázních, odpočívat u rozpáleného krbu nebo se zahřívat sklenkou medoviny třeba v apartmánu (Romantik). "Při vhodném počasí je možné hrát metanou na zamrzlém jezírku, vyjet si na koni nebo dát přednost privátní degustaci se zámeckým sommeliérem," rozšiřuje nabídku Klaudie Soukupová, ředitelka areálu ve správě Akademie věd.

Za klidem do Průhonic

Romantické nátury přitom uspějí i jinde než v Polabí. Ideální bude, jestliže je to táhne z Prahy na jih, čímž nemyslíme Pošumaví. První úchvatná lokalita čeká na návštěvníky hned za hranicemi metropole.Totiž v Průhonicích.

Znalcům okrasných a cizokrajných dřevin, především rododendronů, netřeba toto místo představovat, ti ostatní nechť nyní zapojí fantazii naplno. Zdejší park o rozloze 250 hektarů dokonale modeluje členité údolí Botiče i ruce přičinlivých zahradníků, kteří mají na starost okolo šestnácti set druhů dřevin, z toho stovku druhů a kultivarů rododendronů. V parku byste jich napočítali osm tisíc.

Zámek a park Průhonice

"Nejkrásnější je park na jaře, kdy rozkvetou rododendrony a azalky," líčí Barbora Kačmáčková z Botanického ústavu Akademie věd, jenž park spravuje. V květnu tady útočí na smysly návštěvníků barevné vodopády odevšad: před vstupem do areálu, okolo cestiček, v plenéru i přitisknuté k zámku.

"Jenže park je nádherný i v zimě, to ukazuje lidem jinou tvář. Nečekané průhledy na zámek nebo křehká ojíněná krása stromů, to jsou až pohádkové obrázky," popisuje Kačmáčková mistrné dílo hraběte Arnošta Emanuela Silva-Tarouca, který na konci 19. století dokázal v Průhonicích dovedně rozmístit kolem zámku stromy a keře, aby je prostřídal s lučními plochami, rybníky, potoky i slepými rameny. Vznikl tak nenapodobitelný kout zušlechtěné přírody, který se i dostal na seznam kulturního dědictví UNESCO.

"Na podzim a v zimě je tu nádherný klid, lidí je tu poskrovnu a člověku nic nechybí. Postačí vyrazit na základní okruh parkem a pak si dát v kavárně horkou čokoládu. Bylo to první místo, kam jsem kdysi pozval na rande svoji ženu Veroniku," vzpomíná na dávné podzimní dostaveníčko Aleš Berka, který sem teď jezdívá venčit potomky.

Není to nic komplikovaného, jen nasedne na metro, přijede na Opatov a tam vymění linku C za autobus 363. Do Průhonic jezdí o víkendu co patnáct minut a za dalších dvacet minut už se může promenovat v jiném světě. Vstupné do jiné reality je lidové, stojí padesátikorunu.

Pokud však chcete být od ruchu metropole ještě dál, pokračujte po dálnici D1. Vaším cílem totiž může být zámek Jemniště napůl cesty mezi Benešovem a Vlašimí. Nebo se vydejte na Radíč na dohled od Slapské přehrady, který se pyšní přívlastky "zámek se šarmem Francie" nebo "zámek rytířů a princezen".

Cest, kterými se vydat z Prahy za (romantikou), je mnoho. Stačí si vybrat, zabalit kufr, alespoň na den dva zapomenout, že časy aristokratických radovánek, vyjížděk na koních či mlčenlivých majordomů jsou ty tam, a vyrazit. Šťastnou cestu!