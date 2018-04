Romantika na samotě uprostřed alpské přírody. Dovolená na statku v Tyrolsku

Horský adrenalin na kole Tipy na cyklistické výlety v tyrolských Alpách Okružní trasa pohořím Karwendel Okruh vede z Kufsteinu k jezeru Achensee do Scharnitzu, dál přes Schwaz a zase kolem jezera Achensee zpět. Trasa drsným horským masivem je pro ty nejnáročnější, zvládnout se dá i za čtyři dny, lepší je ale počítat s pěti až šesti noclehy. Vaše zavazadla vám mohou převážet od jednoho penzionu k druhému. Podrobnosti najdete na www.bike.tirol.at. Cyklistické dny St. Anton am Arlberg Do horského masivu Arlberg se mohou vypravit také silniční cyklisté. Na trase vás pak mohou doprovázet průvodci se zkušenostmi ze závodní cyklistiky a pozradit vám různé tipy a triky. Největší okružní jízda se tu koná od 15. do 22. srpna a zavede celý peloton až k Bodamskému jezeru a do údolí Kaunertal. Účastníci budou rozděleni do tří výkonnostních skupin. Malá flotila doprovodných vozidel přepravuje nápoje, malé občerstvení i vesty proti větru. Informace jsou na www.stantonamarlberg.com. Bike parky pro náročné Singletrail na Nordkette v Innsbrucku je vyhlášeným areálem downhillové scény. Trasa je dlouhá 4,2 kilometrů a má 1030 metrů převýšení. Podrobnosti na www.nordketten-singletrail.at. Ischgl je malá obec v oblasti Silvretta. Kdo upřednostňuje opravdu dlouhé sjezdy, ten si může vybrat 31 kilometrů dlouhou Pašeráckou freeridovou trasu. Kdo to má raději kratší a přehlednější, může si vyzkoušet sotva 6,5 kilometrů dlouhou trasu Pardatsch. A mezi nimi je spousta dalších singletrailů a freeridových tratí. Více na www.ischgl.com. V oblasti Zugspitzarena nedaleko Grubigalm se klikatí náročný singletrail u Lermoosu. Je dlouhý 2,8 kilometrů a má výškový rozdíl 360 metrů. Nejdřív vede po trochu prudší kamenité cestě, ale pak se změní v "chodník" s překážkami. Informace: www.zugspitzarena.com.