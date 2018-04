Romantika i praktická pomoc: vyzkoušejte přívozy na našich řekách

Prastaré řemeslo sice nikdy nedosáhne někdejší slávy, kdy například Vltavu v Praze – a to Praze mnohem menší než dnes – křižovalo na padesát přívozů. Rozhodně však nespěje k zániku a svezení přívozem můžete pojmout různě. Plavba někdy bývá holou nutností, ale jindy se může stát trochu romantickou a trochu dobrodružnou součástí výletu.

Přívozy v Praze a okolí

Kazi se plaví mezi Kazínem a Mokropsy, zajíždí také do Lipenců, Černošic a na přístaviště Pláž.

Praha se k obnovení přívozů vrátila v roce 2005. Lodičky křižující Vltavu každý rok převezou statisíce cestujících a desetitisíce jízdních kol. Jezdí od konce března až do konce října, platí na ně stejné jízdenky jako v tramvajích či v metru, a navíc je seženete přímo u převozníka.

Bráno podle proudu Vltavy, nejjižnější je přívoz z Modřan do Lahoviček, který hojně využívají cyklisté a in-line bruslaři. Další přívoz propojuje severní cíp ostrova Císařská louka s Výtoní a Smíchovem, třetí jezdí od Lihovaru na Zlíchově ke špičce Veslařského ostrova; odtud to máte jen pár kroků k plaveckému stadionu Podolí. Mezi přístavištěm Pražská tržnice v Holešovicích a nábřežím v Karlíně s mezipřistáním na ostrově Štvanice pendluje od léta 2015 moderní bezbariérový katamarán zvaný HolKa, Lysolajský přívoz spojuje vltavské břehy mezi ústím Šáreckého údolí v Podbabě a Podhořím.

Posledním je Sedlecký přívoz ze Sedlece do Zámků na severním okraji Prahy. Ještě o něco severněji již mimo hlavní město křižuje řeku přívoz z Klecánek do Roztok a přívoz z Máslovic do Libčic nad Vltavou, který patří mezi nejstarší vltavské přívozy.

Zpestření výletů na Karlštejn a Křivoklát

Na Labi najdete víc přívozů než byste čekali, i když známější jsou ty na Vltavě.

Loňskou novinkou je také přívoz Kazín–Černošice na Berounce. Ten se plaví mezi osadou Kazín, která je součástí pražských Lipenců a Mokropsy. Několikrát denně zajíždí také do Lipenců, Černošic i na přístaviště Pláž. Přímo se tak nabízí možnost zkombinovat plavbu půvabnou lodičkou Kazi s výletem vlakem třeba na Karlštejn nebo do Berouna, protože přístaviště Černošice je pouhé dvě minuty chůze od stejnojmenné vlakové stanice a přístaviště Mokropsy sedm minut od vlakové stanice Černošice-Mokropsy.

Pokud se chystáte ještě dál, třeba na Křivoklát, pak míříte k úseku Berounky, který měl rád spisovatel Ota Pavel. V domku převozníka Proška v Luhu pod Branovem má památník a muzeum, přes řeku směrem od Nezabudic se k pamětní síni dopravíte přívozem. Ještě výš proti proudu pak už téměř dvě stě let kříží Berounku přívoz v Darové a přívoz Nadryby.

Další přívozy a převozníci

Přívoz vás převeze přes Berounku k domku převozníka Proška v Luhu pod Branovem, kde má muzeum Ota Pavel.

Pro parádu rozhodně neslouží přívozy na Lipně, kde vám ušetří mnohakilometrové objíždění vodní nádrže, a to jak z Lipna k hraničnímu přechodu Kyselov, tak přívoz z Horní Plané do Bližší Lhoty. Ryze praktické využití má také přívoz Vrané nad Vltavou – Strnady, který je na stejném místě už celou řadu staletí a nejstarší dochovaná zmínka o rybáři a převozníkovi v jedné osobě je v kronice z roku 1382. Je to zároveň jeden z mála bezmotorových vltavských přívozů, ale jezdí jen ve všedních dnech.

Přívoz z Kazína do Černošic vypadá, jako by se vyloupnul ze starých pohlednic.

Méně známé než ty vltavské jsou přívozy na Labi, kde často lidem šetří při cestách do práce dlouhé putování k nejbližšímu mostu. Kousek od Litoměřic se svezete přívozem z Nučniček do Nučnic, z Malých do Velkých Žernosek nebo od sportovní haly v Lovosicích do Píšťan. O kousek severněji se můžete plavit z Církvice do Dolních Zálezel anebo využít linkovou loď Marie, která do určité míry slouží také jako přívoz. Jezdí z Ústí nad Labem k termálnímu koupališti Brná a přes Dolní Zálezly, Církvici, Libochovany a Velké Žernoseky do Píšťan a zpět.

Svézt se můžete i přívozem z Neštěmic do Svádova a přívozem Velké Březno – Povrly, další labský přívoz vás převeze od silnice I/62 mezi Hřenskem a Děčínem k železniční zastávce Dolní Žleb. Zpestřením výletů do pohádkové oblasti Českosaského Švýcarska se může stát plavba přívozem z Hřenska do německého městečka Schöna; jezdí celoročně, ale protože cestou překročíte hranici, budete potřebovat osobní doklady.