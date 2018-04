Romantické pláže bez lidí a v sezoně? V Řecku je krize, ale také ráj na zemi

Tyrkysově průzračné moře, bílé skály, nekonečné pláže a nádherný písek. A k tomu jen minimum návštěvníků, takže místo tradičních tří metrů čtverečních na osobu, neustálého přelézání, kličkování a halekání máte pro sebe polovinu fotbalového hřiště.

Každý, kdo objel kolem dokola pár řeckých ostrovů a otestoval desítky tamních pláží, zažívá na Lefkádě obrovské překvapení. Jak je tohle možné? Tak úchvatné pláže totiž známe většinou jen z filmů či fotografií.

Pohádkové Porto Katsiku

Samozřejmě, i na Lefkádě si musíte vybírat. Na západním pobřeží je zhruba tucet velkých pláží a k tomu desítky malých, soukromých plážiček. Některé z velkých plážích jsou však v červenci a v srpnu poměrně plné lidí, především domácích Řeků, kteří využívají skutečnosti, že ostrov Lefkáda je spojen mostem s pevninou, a proto nemusí platit drahé trajekty.

Jenže Řekové jsou od přírody poměrně líní, a proto si ze zásady vybírají nejpřístupnější pláže, v jejichž dosahu stojí velké parkoviště. Proto doporučuji vyhýbat se plážím Kathisma, Pefkoulia či Porto Katsiki.

Nejkrásnější pláž ostrova Porto Katsiki

I když posledně jmenovanou pláž musíte alespoň jednou navštívit. Je sice plná lidí, ale je nádherná. Do půlkruhu vyříznutá zátoka uprostřed kolmých bílých skal řadí Porto Katsiki mezi nejromantičtější místa světa. Pokud si chcete užít klidnější atmosféru, vydejte se sem hned ráno.

Karibská Egremni



A teď už k našim prioritám. Na prvním místě musíte navštívit pláž Egremni, která je nejpodobnější svým sestřičkám v Karibiku. Už na první pohled z vysokého útesu spatříte, že jde o těžkou romantiku.

K pláži Egremni vede 300 schodů a nejvíce připomíná Karibik

Několik kilometrů dlouhá pláž, nádherný písek a výhled na nekonečnou modrou hladinu. Ale nejprve musíte zdolat asi tři stovky prudkých schodů, které vedou z parkoviště na pláž (užívejte si to, nahoru to půjde mnohem hůř). To je také jeden z důvodů, proč stále zůstává relativně málo navštěvovaná.

I když u úpatí schodiště stojí malý bar s pár desítkami lehátek, kde je kolem oběda poměrně plno, na severním konci a v polovině pláže je zase celý den neuvěřitelně prázdno. Lákavý je také jižní cíp pláže, ale tam se raději dopoledne nevydávejte.

Kolem jedenácté tam totiž připlují tři velké parníky a dvě stovky lidí se vyrojí na souš. Naštěstí zůstávají jen v okolí lodí a za hodinu zase odplují. A na Egremni se opět vrátí robinsonovský klid.

Pláž Egremni

Romantická Milos



Pokud má Egremni nějakého rovnocenného soupeře, pak je to právě pláž Milos, která leží jen dva kilometry od přístavu a turistického centra Agios Nikitas. Ale zatímco pláž v Agios Nikitas připomíná naše vesnické koupaliště, na pláži Milos vládne klid a pohoda.

Není totiž běžně přístupná a pokud se na ní chcete dostat pěšky, musíte překonat velký kopec, což je pro Řeky zbytečná námaha, ale našinec si s tím hravě poradí. I na Milos se vyplatí přijít brzy ráno, třeba kolem deváté.

Pláž Milos, vřele doporučujeme

V poledne sem totiž začne malá loďka vozit turisty z přístavu a kolem druhé už je zde plněji (hlavně uprostřed pláže). Romantika se na Milos vrací zas kolem páté hodiny a když vydržíte do večera, čeká vás bonus v podobě úchvatného západu slunce.

A protože Češi jsou od přírody vynalézaví, naši přátelé si sem přinesli víno, večeři a malý stan a na pláži hezky přespali. Spoustu krásných pláží najdete také pod vesnicí Kalamitsi, odkud se sjíždí k moři dost krkolomnou a prudkou silničkou.

Ta se na konci větví a dovede vás k sérii větších či menších pláží, kde si každý najde svoje soukromí. Proto jsou tyto pláže hojně vyhledávané nudisty.

Cesta do pekla

Přestože ostrovu jednoznačně dominují úchvatné pláže, za návštěvu stojí minimálně dvě další místa. Prvním z nich kaplička na kopci Ilias, odkud je nádherný výhled na celý ostrov, který je díky častým zimním dešťům neuvěřitelně zelený.

Kaple na hoře Ilias. Odtud je nejlepší výhled na celý ostrov. Maják na mysu Lefkada, dříve tu stál chrám

Druhou turistickou povinností je Mys Lefkatas se starobylým majákem. O divokých bílých útesech na jihu ostrova psal již Homér, který právě sem umístil jeden ze vchodů do podsvětí.



V následujících staletích se divoce romantické místo stalo obětištěm bohů. Na vysokých útesech stál Apollonův chrám, odkud házeli Řekové do rozbouřených vln nevinné oběti a později také zločince. Podle legendy skočila z 60 metrů vysoké skály do moře také básnířka Sapfo, nešťastně zamilovaná do jinocha Faona.

Mys Lefkada, odkud Řekové házeli oběti. Podle zdejších bílých skal se ostrov jmenuje Lefkáda.

Sapfo a Odysseus

Dnes je místo úplně opuštěné a po několika kilometrech divočiny bez lidské duše dojedete až k notně omšelému majáku. Nejjižnější místo ostrova je však důležité i mimo svůj historický kontext. Právě zdejší bílé skály útesů daly jméno celé Lefkádě.

I když není úplně vyloučeno, že by se ostrov měl jmenovat jinak. Řada historiků se totiž domnívá, že slavná Ithaka lstivého krále Odyssea není totožná s dnešním ostrovem Ithaka (Homérův popis jí totiž vůbec neodpovídá), ale ležela právě na Lefkadě.

Odysseův palác měl stát nedaleko přístavu Nidri, což se snažil dokázat především Schliemannův spolupracovník Wilhelm Dörpfeld, který nedaleko vyhledávaného přístavu odkryl pozůstatky čtyři tisíce let starého města. Ale zda to skutečně bylo Odysseovo město zatím nikdo nedokázal. A hned tak asi nedokáže.