Romantická procházka krajem Oty Pavla

Kupodivu se zde do dnešních dnů mnoho nezměnilo. Možná, že řeka není tak čistá, ale v Luhu pod Branovem provozuje činnost nástupce převozníka pana Proška z Pavlových knih, do pamětní síně Oty Pavla v domku u přívozu přichází kromě turistů na pravidelné návštěvy také bratr Hugo a režisér Jiří Menzel. Otevřen je i v sobotu od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 13 hod.

A v Týřovicích je v provozu hospoda Rozvědčík, která vám připomene jména hrdinů knih Oty Pavla nejen v názvech na jídelním lístku.

Hrad Týřov

Dalším důvodem návštěvy této příjemné lokality je hrad Týřov. Jak uvádí Encyklopedie českých hradů, náleží tento hrad k našim nejvýznamnějším památkám a jeho význam přesahuje výrazně rámec Čech. Založil jej Václav I. podle vzoru francouzských kastelů, později za vlády Jana Lucemburského byl Týřov zastaven Vilémovi z Valdeka, ale Karel IV. ho po svém návratu do Čech vykoupil zpět.

Vzhledem k účinnému obrannému systému se hradu jako jediného v širokém okolí nedotkly bouřlivé události husitské doby. Byl zastaven katolickému předákovi Alšovi Holickému ze Šternberka, za vlády Jiřího z Poděbrad se stal zástavním držitelem králův sekretář Jošt z Ensidle. Zástava však nebyla vybavena odpovídajícím ekonomickým zázemím a v rukou stále chudších Joštových potomků hrad před rokem 1575 zpustl.

Na Týřov (též Angerbach) se dostaneme od mostu z obce Skryje po žluté značce okolo zbytku mlýna, přes ústí potoka Úpoře strmější lesní stezkou (asi 2 km). Do Skryjí je asi nejlepší dostat se autem. Autobusové i vlakové spojení do Skryjí není moc frekventované. (Busem z Prahy do Skryjí s přestupem v Rakovníku se dostanete za čtyři hodiny, o víkendu se tam vůbec nedostanete vlakem).

S velkou fantazií si lze představit hradní příkop, vnější nárožní paláce i předsunuté bašty. Původní silueta Týřova měla devět věží a čtyři věžice. Dnes zbývá jižní stěna paláce se čtverhrannou věžicí a severovýchodní částí horního hradu.





Autor: Martin Janoška

Místo opředené pověstmi

V horkém létě, když opadne voda v Berounce pod Týřovem, bývá vidět z vody vystupující kámen zvaný Pašek. Pod ním se údajně nachází podzemní chodba vedoucí z hradu, kterou kdysi prchl zde vězněný rytíř Pašek.

Není to však jediná kamenná památka na pověsti vztahující se k hradu. Asi dva kilometry po proudu Berounky, naproti vrchu Kouřimci u vsi Týřovice, je Čertova skála. Zdejší rybář vyměnil svou dceru s ďáblem za to, že zde zbuduje most. Na poslední chvíli, když byl již pekelník s prací hotov, zakokrhal kohout, most se zřítil a skála zůstala připomínkou pokusu na tuto pekelnou stavbu.

Muzeum Oty Pavla v Buštěhradě

Muzeum Oty Pavla v domě u Rottů oslavuje tuto neděli 30.března 2003 své první narozeniny. Na oslavu narozenin pozvalo občanské sdružení Buštěhrad sobě několik osobností, jejichž příběhy Ota Pavel ve svých knihách popsal. Přijet by měli například Jan Raška, Svatopluk Pluskal nebo František Tikal. "Každý z nich na oslavě přečte úryvek z povídky, kterou o něm Ota Pavel napsal. A pak budou vyprávět o tom, jak se s Otou setkali, jak povídka vznikala a čím se třeba literární příběh liší od skutečnosti," vypočítala Yvona Kasalická ze sdružení Buštěhrad sobě. Za rok se na památky spojené se životem tohoto spisovatele přišlo podívat přes dva tisíce návštěvníků. Muzeum provozuje občanské sdružení Buštěhrad sobě a jeho otvírací doba je přizpůsobena možnostem dobrovolných spolupracovníků. Otevřeno je o víkendech, v zimě od 10 do 16 hodin a od dubna o hodinu déle. Vzhledem ke kapacitě sálu se možná všichni zájemci o povídání o Otovi Pavlovi na oslavu narozenin nedostanou. Malou náplastí pro ně může být, že Muzeum Oty Pavla je ten den přístupné zdarma a výjimečně má otevřeno o hodinu déle.