Rokštejn: klenot, který měl zmizet pod vodou

JAK SE TAM DOSTAT Hrad Rokštejn je snadno dostupný po železnici č. 240 Jihlava–Brno. Vystoupit musíte v železniční zastávce Přimělkov, odtud můžete pokračovat buď po trase zelené turistické značky (cca 2 km) anebo bez značek po silnici do vesnice Přimělkov, odtud pak polní cestou dolů k hradu. Městečko Brtnice je rovněž komunikačně dobře dostupné, jezdí přes něj poměrně časté autobusové linky z Jihlavy do Třebíče, resp. obráceně.

Pokud byste cestovali autem, pak použijte dálniční sjezd Velký Beranov a vydejte se směrem na Luka nad Jihlavou, kde odbočíte buď do Přimělkova nebo do Brtnice.