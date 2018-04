Rok studia za čtvrt milionu korun. Cambridge, jedna z „nej“ univerzit

Rady do batohu

Jak se tam dostat:

V současné době je návštěva Cambridge poměrně finančně nenáročná. Letadlem: Kromě klasických leteckých společností za standartní ceny se lze přepravit z České republiky na letiště Londýn Stansted nízkonákladovými leteckými společnostmi. Z Prahy létá společnost easyJet, z Brna Ryanair. Vhodně vybraná zpáteční letenka stojí zhruba 2 000 Kč. Let trvá zhruba jeden a půl hodiny. Doprava z letiště je zajišťena autobusovou společností National Express. Zpáteční lístek stojí 14 liber a jízdní řád lze vyhledat na jejich webových stránkách www.nationalexpress.com. Autobusem: Bude vás stát minimálně tolik co nízkonákladový let a desetkrát tolik času. Ubytování:

V Cambridge je nocleh dost drahý, nejlevnější YHA hostel stojí 18 liber na noc. Stanovat za městem nedoporučuji, téměř veškeré pozemky jsou soukromé a Britové jsou na narušování svého soukromého vlastnictví dosti citliví. Více informací o Cambridge najdete na stránkách univerzity www.cam.ac.uk