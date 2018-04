Rok 2015: Výročí 600 let od smrti Mistra Jana Husa

Většina akcí se točí kolem míst, kde Jan Hus žil a působil. Mezi ně patří samozřejmě rodný Husinec u Prachatic a Betlémská kaple v Praze, ale také hrad Egerberk - Lestkov, Kozí hrádek u Sezimova Ústí či hrad Krakovec, odkud se 11. července 1414 Hus vydal na cestu do Kostnice. Zapojují se ale i další místa, například Kutná Hora.

Kutná Hora vystaví vzácnou iluminaci

Ve čtvrtek 7. května začíná v kutnohorském Českém muzeu stříbra výstava Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Koná se v rámci Národních slavností Jan Hus – Evropan nové doby ve spolupráci s Muzeem J. Husa v Kostnici a Husitským muzeem v Táboře. Výstava, která končí 26. července, je zařazena jako doprovodná akce do programu celoročních oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO.

Přímo v době 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, o víkendu 4. až 6. července, bude v Galerii Středočeského kraje (GASK) vystavena vzácná Kutnohorská iluminace.

Pozdně středověká iluminace, která zobrazuje dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře, vznikla na konci 15. století a GASK ji získala v prosinci roku 2009 v aukci londýnského aukčního domu Sotheby`s.

Oslavy na hradě Krakovec a Husova pouť

Hrad Krakovec představoval v Husově životě tak významný bod, že se kulaté výročí stalo ústředním motivem celého letního období. V programu najdete bohoslužby, koncerty, divadelní vystoupení, přednášky a sochařské sympozium, při němž bude několik sochařů tesat do kamene vybrané Husovy myšlenky. V sobotu 4. července na Krakovci začíná Husova pouť.

Hrad Krakovec, odkud se Jan Hus vydal na cestu do Kostnice, je tradičním místem, odkud vychází každoroční Husova pouť.

Kůň, vůz a poutníci se z Krakovce po cestě Mistra Jana Husa do Kostnice vydávají každý rok; někteří v kostýmech, někteří v civilu, někdo se přidá jen na kus cesty nebo na pár dnů. Cílovým místem bylo prozatím 130 km vzdálené Baernau u Tachova či Norimberk, ovšem letos, v roce vzácného výročí, mají poutníci v plánu dojít až do Kostnice. Navíc chtějí celou trasu označit turistickou značkou - logem Husovy poutě. K pouti se můžete přidat kdykoliv a v kterékoli její fázi. Podle plánu putování skončí 30. července příchodem do Kostnice.

Oslavy v Praze a na Kozím hrádku

Velké Husovské slavnosti samozřejmě chystá také Praha - a nemohou proběhnout jinde než na Staroměstském náměstí, kde stojí nejznámější Husův pomník, dílo sochaře Ladislava Šalouna z roku 1915, kdy se slavilo 500. výročí Husova upálení. V neděli a v pondělí 5. a 6. července se na hlavním podiu budou střídat bohoslužby a hudební, divadelní i slovem provázená vystoupení.

Nejznámější pomník Mistra Jana Husa stojí na Staroměstském náměstí v Praze..

S dětmi se vypravte na Ovocný trh, kde bude připraven program pro malé návštěvníky a středověké tržiště, do oslav se zapojí také kostel sv. Martina ve zdi, kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a další chrámy v centru Prahy.

Pokud budete zrovna trávit prázdniny v jižních Čechách, můžete se vypravit na Kozí hrádek. V neděli 5. července se tu konají Dobové slavnosti, tradiční historická akce, věnovaná 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Ukázky dobových řemesel provázejí vystoupení šermířů a kejklířů, historické hry, muzika a spousta další zábavy.

Sázava zve na středověkou archeologii a na pouť

Téma Mistra Jana Husa připomene i pouť Církve československé husitské, kterou v sobotu 20. června pořádá Sázavský klášter. Pouť na Sázavě, to je celodenní duchovní, poznávací a zábavný nejen pro rodiny s dětmi; nechybí bohoslužby, divadlo, koncerty, hry a soutěže.

Betlémská kaple v Praze na Starém Městě je místem, které připomíná Husovu osobnost a husitské období českých dějin.

K oslavám patří i programy, při nichž můžete na vlastní oči poznávat každodennost pozdního středověku, řemesla a výsledky bádání archeologů. Takovou příležitost nabízí Archeoden, který pořádá Sázavský klášter v sobotu 29. srpna v rámci Hradozámecké noci.

Program během odpoledne a podvečera, kdy vám společnost budou dělat studenti a absolventi archeologie Univerzity Karlovy v Praze, je vhodný zejména pro rodiny s dětmi a pro kohokoliv, kdo si chce vyzkoušet běžné činnosti středověkého člověka nebo práci současného archeologa.

Oslavy na hradech Landštejn a Lipnice

Do oslav 600. výročí Husova upálení se připojí i některé hrady. Jedním z nich je hrad Lipnice, kde v pondělí 6. července začíná výstava, věnovaná takzvanému stížnému listu české a moravské šlechty. Jedním z iniciátorů a signatářů stížného listu proti Husovu upálení byl nejvyšší purkrabí pražský a pán na Lipnici Čeněk z Vartenberka, který na svém hradě od roku 1417 umožňoval svěcení husitských kněží. Výstava končí 24. září.

Součástí oslav na Lipnici budou také přednášky a promítání nového filmu Jan Hus, který se na hradě natáčel, vypravit se můžete i na noční prohlídky.

Dalším místem, které by měli navštívit všichni milovníci archeologie, opevnění a středověku, je hrad Landštejn. Ve dnech, kdy se nebude odehrávat některý z řady programů, si můžete společně s průvodcem prohlédnout místa, kde bylo nalezeno nejvíce stop po obléhání hradu husity.