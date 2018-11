Video: Turistu nepřipoutali k rogalu. Minuty se držel, aby přežil

Bylo to vůbec poprvé, co se americký youtuber Chris Gursky rozhodl vyzkoušet si let rogalem. A létání v okolí švýcarského městečka Interlaken se mu málem stalo osudným. Jeho instruktor ho totiž zapomněl k regalu připoutat.