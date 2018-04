Rodopy: horský ráj pro zasvěcené

Zdejší pohoří jsou navzájem hodně odlišná.

Turisticky velmi populární Vitoša, Rila (nejvyšší hora Musala 2.925 m) a Pirin (hora Vichren 2.915 m) se svými vysokohorskými jezery a skalnatými oblastmi s horolezeckými terény jsou hory alpského typu. O něco nižší a snadněji přístupné Rodopy a Stara Planina se širokými, travnatými údolími mají zase jiné kouzlo.

Rodopy: bulharská Šumava

Přiznám se, že obzvlášť pro Rodopy mám určitou slabost. Hlavně kvůli jejich malebnosti a různorodosti. Najdete zde jak labyrinty vysokých hřebenů, tak i kotliny s křišťálově čistými řekami. Mám-li Rodopy, které se táhnou asi 250 kilometrů podél hranic s Řeckem k něčemu přirovnat, tak to bude určitě Šumava.

Rodopy jsou příjemné na chození, hodně zalesněné, skoro žádné extremně vysoké vrchy (nejvyšší Goljam Perelik má 2.191 metrů), v zimě je zde hodně sněhu a dobré lyžování. Pro Rodopy mluví ještě jejich snadná přístupnost a množství klášterů a jiných historických objektů rozesetých po celém pohoří.

Oblíbeným výchozím bodem do Rodop je starobylé město Plovdiv, na jehož prohlídku je nutné vyčlenit si alespoň jeden den.

Prohlubní mezi svahy rodopských kopců se prodírá Čepelarská řeka, podél jejíhož koryta vede silnice. Vydáte-li se z Plovdivu po této silnici do jiného turistického centra v pohoří – Smoljanu, budete mít možnost po cestě zhlédnout v kostce to nejzajímavější a zároveň to nejtypičtější a nejpřitažlivější z Rodop.

Po stopách historie

Jako první zastávku můžu doporučit město Asenovgrad, v jehož blízkosti se nachází malý a ne moc známý, ale zato velmi krásný klášter Sveti Kirik a Asenova krepost – dobře zachovalá tvrz z 13. století.

Jednou z dominant na této trase je ovšem Bačkovský klášter - rozsáhlé kamenné sídlo s velkým nádvořím, klášterními budovami a kostely s vzácnými freskami, které hrálo po staletí významnou úlohu v duchovním životě bulharského národa.

Zcela jiný druh hodnot nabízí věhlasné rekreační středisko Pamporovo. Funguje celoročně a jeho moderní hotely, chaty a restaurace jsou magnetem především pro lyžaře. Množství sněhu v zimě, tratě pro sjezd, slalom, běžky a vleky oceňují turisté z celé Evropy.

Nelyžuju, a proto osobně dávám přednost Pamporovu v létě kvůli pěší turistice a krásným výhledům z hřbetů Rodop až k Bílému moři.

Ve skanzenu Široka laka

Také mě láká autentičnost a atmosféra zdejších vesnic. Pár minut chůze od Pamporova je vesnice Široka laka, což je skanzen původní středověké architektury a středisko lidových řemesel.

Zde na vlastní oči můžete sledovat výrobu přehozů a dek z ovčí vlny, jak se tepají měděné zvonce pro domácí zvířectvo, nebo jak na svět přicházejí slavné rodopské dudy. Jejich tón je teskný a protáhlý stejně jako lidové písně z Rodopského kraje, který měl velmi smutnou a drsnou historii.

Obzvlášť mezi pastevci zde často potkáte oblečením asijsky vyhlížející bulharské muslimy. Právě tady je nutné hledat souvislost mezi historií, folklórem a nedotčeností přírody tohoto bohem zapomenutého pohoří, které naštěstí stálé zůstává rajským koutkem pro zasvěcené.