Rodiny ztracených studentů pociťují beznaděj

14:06 , aktualizováno 14:06

Beznaděj a bezradnost. Tak lze charakterizovat současné pocity příbuzných a přátel tří pohřešovaných českých studentů, kteří se loni v létě ztratili v albánských horách. Od dvou loňských záchranných akcí nemají rodiny žádné informace, které by pomohly vyjasnit okolnosti jejich zmizení. Psychotronik je ujišťuje, že jejich potomci jsou naživu. Žádné stopy, které by to alespoň naznačovaly, však nejsou.