Rodina zaplatí za týden na horách v Česku 17 tisíc. Tipy, jak ušetřit

Pro výpočet jsme zvolili fiktivní rodinu se dvěma dětmi ve věku sedm a deset let. Cena ubytování a stravy je spočítána na sedm dní. Původní kalkulaci, že by rodina lyžovala plné dva dny, jsme změnili na 5 dní. A předpokládáme, že rodina nebude chtít strávit dovolenou jen na lyžích, ale pojede třeba i na výlet, do muzea, apod.. Počítali jsme s průměrnou cenou v restauracích z okolí, s lyžováním i se vstupným do bazénu nebo muzea.

V Krkonoších jsme vybrali horské středisko Pec pod Sněžkou, kde je dovolená levnější než ve Špindlerově Mlýně. Rodinu jsme ubytovali v místním rodinném penzionu.

Rodina v Peci si dopřála výlet lanovkou na Sněžku

Rodina může využít rodinného jízdného, které vyjde levněji. Dále se rodina vydá na celodenní výlet lanovkou na Sněžku či na sáňkařskou dráhu do Janských Lázní. Naše rodina se také vypravila do trutnovského muzea a zaplavala si v bazénu.

"Pec pod Sněžkou má pro ubytované návštěvníky kartu hosta, která nabízí řadu slev, třeba na jízdné lanovou dráhou, v relaxparku, monkeyparku, a další výhody. Tuto kartu mohou žádat pouze u ubytovatele, který má na městském úřadě řádně přihlášeny poplatky i ubytování hostů," řekla Eva Lorencová z informačního centra Turista v Peci pod Sněžkou.

Tipem na výlet může být také návštěva Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, která je od střediska vzdálena 42 kilometrů. Rodinná vstupenka tam v zimní sezoně stojí 340 korun.

Ještě do konce ledna mají v zoo vánoční otvírací dobu, při které je vstup po 15. hodině levnější. Rodinu by tak vstupenka vyšla na 290 korun.

Týdenní dovolená se všemi aktivitami by rodinu vyšla na 17 190 korun.

týden v Peci pod sněžkou Cena dovolené pro rodinu (2 dospělí, 2 děti, na 7 dní a 6 nocí)

Pec pod Sněžkou Ubytování v penzionu: 5 200 Kč

Strava (snídaně, oběd, večeře): 3 200 Kč

5x celodenní lyžování v Peci: rod. jízdné 7 000 Kč (1 400Kč/den), je to tzv. 5 dní ze 6, tj. je možné libovolně projezdit za týden

Lanovka na Sněžku: 1 jízda nahoru 540 Kč

Lanovka Černohorský expres Janské Lázně: nahoru 360 Kč

Půjčovna saní: 600 Kč/1 den (300 Kč/1 saně)

Muzeum Trutnov: 80 Kč

Plav. bazén Trutnov: 210 Kč/2 h.

Celkem: 17 190 Kč

V Deštném třeba do muzea

Druhou dovolenou jsme naplánovali do Deštného v Orlických horách. Pro rodinu s malými dětmi je v zimě ideální. Naši čtveřici jsme ubytovali v místním penzionu. Předpokládáme, že také oni budou pět dní lyžovat. V okolí je několik desítek kilometrů upravených běžeckých tras, po kterých se mohou vydat třeba na Šerlich.

Zajímavá bude určitě návštěva místního Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel, které přibližuje život horalů v minulých stoletích. "Muzeum je otevřené celoročně, kromě stálé expozice pravidelně připravujeme různé výstavy a akce," řekl ředitel muzea Bohumil Dragoun.

Lyžařské středisko Deštné

Lyžařské středisko Deštné

Pro milovníky historie bude zajímavý výlet třeba do Nového Města nad Metují. Na Náchodsku a Rychnovsku je mnoho zámků a muzeí, které stojí za to si prohlédnout. Koho nezajímá historie, může využít nabídky sportovišť v okolních městech: krytého bazénu v Dobrušce, sportovní haly v Rychnově nad Kněžnou nebo víceúčelového sportovního zařízení v Rokytnici v Orlických horách.

Za nepříznivého počasí může být zajímavý výlet do Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou nebo do Muzea stavebnice Merkur v Polici nad Metují. Týdenní dovolená se všemi aktivitami by rodinu vyšla na 15 420 korun.

Týden v deštném v orlických horách Cena dovolené pro rodinu (2 dospělí, 2 děti, na 7 dní a 6 nocí)

Ubytování v penzionu: 5 500 Kč Strava (snídaně, oběd, večeře): 3 200 Kč 5x celodenní jízdné v areálu: 5 960 Kč Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel: 90 Kč Zámek Nové Město nad Metují: rodinné vstupné 240 Kč Plavecký bazén v Dobrušce: 320 Kč/2 hodiny Veřejné bruslení ZS Rychnov n.K.: 110 Kč

Celkem: 15 420 Kč

Tipy, jak ušetřit

1) Všichni studenti i mladí lidé do 26 let mohou výrazně ušetřit s průkazy ISIC a IYTC. Od letoška mohou slev nově využívat i žáci základních škol s průkazem ISIC/SCHOLAR. Karta ITIC pak nabízí výhody pro učitele. Skiareály v Česku nabízejí pro držitele těchto průkazů zajímavé slevy - viz. tabulka. Zdroj informací: GTS Alive, s. r. o.

2) Pro zajímavost se podívejte, jak se studentskými kartami ušetříte např. ve Špindlerově Mlýně.

2 dny na lyžích ve Špindlu Cena bez ISIC/SCHOLAR CENA S ISIC/SCHOLAR Doprava ČSAD Střední Čechy (Praha - ŠM) 320 256 Permice ve skiareálu Špindlerův Mlýn 1 160 928 Půjčení lyžařského kompletu u Skol Max 700 350 Půjčení helmy u Skol Max 210 105 2h privátní lekce lyžování u Skol Max 1 350 675 Ubytování v Orea hotelu Arnika (os./noc na 2lůž. pokoji) 1 490 745 Celkem 5 230 3 059 Ušetříte 2 171 Kč (Jedete ve dvou? Násobte dvěma). Zdroj: GTS Alive s.r.o.



3) Zkuste hodinové permanentky (platí x hodin od zakoupení) - jsou flexibilnější než klasické půldenní a pár hodin intenzivního ježdění většině lidí stačí. Není potřeba platit "skipasem" např. za dobu oběda a intenzivně lyžujícímu se vyplatí více než bodovky, radí Radek Holub z magazínu SNOW. Nevýhodou je, že hodinové permanentky nenabízejí všechna střediska.

4) Ušetřit se dá samozřejmě na ubytování, čím dále od sjezdovek, tím je obvykle levnější. Výrazně levnější bývají i střediska bez lanovky, jen s vleky. A pokud je dost sněhu v nížinách, relativně dobře se dá zalyžovat i v nehorských střediscích. O dost méně zaplatíte i v mimosezoně, zhruba od poloviny března jdou ceny dost dolů.

5) Podívejte se, kdy jsou v Česku v jednotlivých krajích jarní prázdniny. Stahujte ZDE.

Lyžovali jste v této sezoně na horách v Česku nebo se chystáte lyžovat?

