Rodina věří, že muž v Pákistánu nezemřel

"Teď můžeme už jen doufat, že Petra unesli teroristé, kteří se ozvou, že je naživu, a budou něco chtít," říká Petrův otec František Polášek. Příbuzní a známí kontaktovali policii, prezidenta, premiéra a řadu dalších českých ústavních činitelů. Zatím jim to nebylo nic platné.

Mladý muž vycestoval koncem února spolu se svou přítelkyní přes Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko a Irán do Pákistánu. Dvacátého šestého dubna pákistánské úřady oznámily, že nalezly Gabrielu Gubičovou zavražděnou. Petr Polášek je od té doby nezvěstný. Na místo vraždy se vypravil Petrův bratr Viktor se třemi přáteli a snažili se pátrat po tom, co předcházelo tragické události.

"Z Pákistánu kromě zprávy o úmrtí Gabriely nepřicházely žádné zprávy, takže jsme se rozhodli pátrat sami," říká po návratu Viktor. Pátrací výprava však žádné stopy po pohřešovaném Petrovi nenašla, pouze zjistila některé okolnosti případu. Petr a Gabriela se 26. dubna utábořili na břehu řeky nedaleko obce Gupis v severní oblasti Pákistánu. Večer byli přepadeni. Gabriela zemřela podle pitevní zprávy na následky zranění po úderech do hlavy. Její tělo nalezla policie v řece asi půldruhého kilometru od místa přenocování. Stan visel na nedalekém mostě a věci přepadených byly ukryty pod kameny v řece.

Pákistánská policie dosud tvrdila, že byly nalezeny pouze věci Gabriely. "Nedaleko místa vraždy však ležely také Petrovy věci," říká Viktor Polášek. "Policie případ vyšetřuje flegmaticky. Svolala si například doprostřed obce vesničany a zeptala se, jestli někdo o případu něco neví. Když nikdo nezdvihnul ruku, odškrtli si policisté, že vyslechli tisíc lidí," říká účastník pátrací výpravy Tomáš Harabiš. Šéf vyšetřovacího týmu dokonce českému velvyslanci v Pákistánu Petru Přibíkovi tvrdil, že Gabrielu zavraždila izraelská nebo indická tajná služba. "A nebo, že Gabrielu zavraždil Petr a posléze utekl do Číny," říká Harabiš.

Šéf vyšetřovatelů byl na popud velvyslance vyměněn. Výprava vypsala na místě i odměnu za informace vedoucí k objasnění případu, nikdo se však neozval. Pákistánské ministerstvo vnitra se drží verze, podle které vrahem Gabriely mohl být Petr Polášek. Velvyslanci Přibíkovi poslalo ministerstvo zprávu, v níž tvrdí, že matka zavražděné Radomíra Gubičová vypověděla, že Gabriela s Petrem do Asie nechtěla odjet. "Pan Polášek prý býval boxer a zranění na tváři Gabriely pocházejí od boxerských úderů," stojí ve zprávě ministerstva vnitra Pákistánu. "Obvinění Petra mě uráží, jako by se týkalo mého vlastního dítěte," reagovala Radomíra Gubičová.

Nikdo z pákistánského ministerstva ji nekontaktoval. "Pákistánským úřadům se tato verze hodí," tvrdí Harabiš. "Pákistán letos vyhlásil rok turismu, teroristicky motivovaná vražda v turisty hojně navštěvované oblasti se úřadům nelíbí." Příbuzní Petra Poláška požádali o pomoc ústavní činitele. "Václav Klaus se zeptal, zda je ještě případ aktuální. I když jsem jej ubezpečil, že stále pátráme po synovi, už se neozval," říká František Polášek. Na žádost o pomoc nereagoval podle Poláška ani premiér Miloš Zeman ani předseda Senátu Petr Pithart.

"Kdyby se ztratil nějaký politik, asi by se po něm pátralo usilovněji," říká Polášek. Rodině pomohl pouze prezident Václav Havel. "Obrátil se s osobní žádostí o co nejrychlejší vyřešení případu na pákistánského prezidenta a také pověřil velvyslance Přibíka, aby se případu ujal," řekl František Polášek. Do pátrání se vložil i Interpol. "Už v polovině května pražská úřadovna Interpolu zadala žádost o pátrání po Petrovi Poláškovi do všech evropských zemí a také do pákistánského Islamábádu," řekla mluvčí Policejního prezídia Ivana Zelenáková. Neozval se ale zatím nikdo, s výjimkou Kišiněva. O Petrovi tam nic nevědí.